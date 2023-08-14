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С начала лета более 6 тысяч жителей Подмосковья проверили здоровье в парках

С начала лета более 6 тысяч жителей Подмосковья проверили здоровье в парках - РИА Новости, 14.08.2023

С начала лета более 6 тысяч жителей Подмосковья проверили здоровье в парках

В течение лета в Подмосковье проводят акцию "Проверь здоровье в парке". В ней успели принять участие свыше 6 тысяч жителей, рассказала первый заместитель... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T16:20

2023-08-14T16:20

2023-08-14T16:24

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В течение лета в Подмосковье проводят акцию "Проверь здоровье в парке". В ней успели принять участие свыше 6 тысяч жителей, рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова. Об этом сообщил телеканал "360".В рамках мероприятия врачи бесплатно осматривают всех желающих в парках. В минувшие выходные бригады работали в Балашихе, Долгопрудном, Коломне и другие округах. К ним обратились почти 400 человек."Такая акция позволяет всем желающим проверить свое здоровье на свежем воздухе, а не идти в поликлинику. За минувшие выходные этой возможностью воспользовались почти 400 человек. А за все лето – уже более 6 тысяч прошедших диагностику", – отметила Стригункова.Врачи измеряют давление, проверяют антропометрию, берут кровь на анализ. Для участия в акции необходимо иметь полис ОМС. Результаты можно посмотреть в личном кабинете на госуслугах.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)