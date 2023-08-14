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С начала лета более 6 тысяч жителей Подмосковья проверили здоровье в парках - РИА Новости, 14.08.2023
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Новости Подмосковья
 
16:20 14.08.2023 (обновлено: 16:24 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/zdorove-1890003888.html
С начала лета более 6 тысяч жителей Подмосковья проверили здоровье в парках
С начала лета более 6 тысяч жителей Подмосковья проверили здоровье в парках - РИА Новости, 14.08.2023
С начала лета более 6 тысяч жителей Подмосковья проверили здоровье в парках
В течение лета в Подмосковье проводят акцию "Проверь здоровье в парке". В ней успели принять участие свыше 6 тысяч жителей, рассказала первый заместитель... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T16:20
2023-08-14T16:24
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В течение лета в Подмосковье проводят акцию "Проверь здоровье в парке". В ней успели принять участие свыше 6 тысяч жителей, рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова. Об этом сообщил телеканал "360".В рамках мероприятия врачи бесплатно осматривают всех желающих в парках. В минувшие выходные бригады работали в Балашихе, Долгопрудном, Коломне и другие округах. К ним обратились почти 400 человек."Такая акция позволяет всем желающим проверить свое здоровье на свежем воздухе, а не идти в поликлинику. За минувшие выходные этой возможностью воспользовались почти 400 человек. А за все лето – уже более 6 тысяч прошедших диагностику", – отметила Стригункова.Врачи измеряют давление, проверяют антропометрию, берут кровь на анализ. Для участия в акции необходимо иметь полис ОМС. Результаты можно посмотреть в личном кабинете на госуслугах.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

С начала лета более 6 тысяч жителей Подмосковья проверили здоровье в парках

© РИА Новости / Денис АбрамовВрач-терапевт измеряет давление пациентке
Врач-терапевт измеряет давление пациентке - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В течение лета в Подмосковье проводят акцию "Проверь здоровье в парке". В ней успели принять участие свыше 6 тысяч жителей, рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова. Об этом сообщил телеканал "360".
В рамках мероприятия врачи бесплатно осматривают всех желающих в парках. В минувшие выходные бригады работали в Балашихе, Долгопрудном, Коломне и другие округах. К ним обратились почти 400 человек.
«
"Такая акция позволяет всем желающим проверить свое здоровье на свежем воздухе, а не идти в поликлинику. За минувшие выходные этой возможностью воспользовались почти 400 человек. А за все лето – уже более 6 тысяч прошедших диагностику", – отметила Стригункова.
Врачи измеряют давление, проверяют антропометрию, берут кровь на анализ. Для участия в акции необходимо иметь полис ОМС. Результаты можно посмотреть в личном кабинете на госуслугах.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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