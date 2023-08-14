https://ria.ru/20230814/zavod-1889911103.html

Завод в Москве увеличил выпуск арматурных изделий на 23 процента

Завод в Москве увеличил выпуск арматурных изделий на 23 процента - РИА Новости, 14.08.2023

Завод в Москве увеличил выпуск арматурных изделий на 23 процента

С января по июль текущего года предприятие по изготовлению арматурных изделий и металлоконструкций в столице произвело свыше 22 тыс. тонн продукции, что... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T11:15

2023-08-14T11:15

2023-08-14T11:17

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. С января по июль текущего года предприятие по изготовлению арматурных изделий и металлоконструкций в столице произвело свыше 22 тыс. тонн продукции, что превысило показатели аналогичного периода 2022 года на 23%, заявил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.В пресс-службе напомнили, что арматура и арматурные изделия используются при устройстве фундаментов, строительстве и усилении железобетонных каркасов различных зданий, возведении мостов, путепроводов, метро, шахт, а также дамб и пр. Кроме того, эти изделия отвечают за надежность и долговечность железобетонных конструкций."За 7 месяцев 2023 года московский завод "АРМИКОН" более чем на двадцать процентов нарастил объем производства арматуры и металлоконструкций. За это время на предприятии было выпущено более 22 тыс. тонн продукции, необходимой для различных отраслей строительства и промышленности", - пояснил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.Он добавил, что мощности предприятия на сегодняшний день обеспечивают производство свыше 4 тыс. тонн изделий в месяц и порядка 48 тыс. тонн за год.Увеличение производственных мощностей обеспечивает положительную динамику. За период 12 месяцев промплощадка увеличилась на 3 тыс. "квадратов" и ее площадь составила порядка 13 тыс. квадратных метров. Это позволило предприятию запустить обработку листового, фасонного и круглого проката, расширив спектр предлагаемых услуг.В свою очередь, гендиректор компании Андрей Закараускас сообщил, что на предприятии отслеживают качество поступающего сырья и выпускаемой продукции. Там функционирует отдел техконтроля и современная лаборатория. Он признался, что компания старается оценивать потребности рынка и расширять линейку своей продукции.В департаменте напомнили, что в 2022 году на заводе было проведено обновление оборудования, благодаря чему стало возможным оперативно изготавливать сложные металлоизделия по чертежам заказчика и полностью автоматизировать этот процесс. Предприятие ожидает поставку новых станков для обработки металлов. В производственном процессе завод применяет специальные программы 3D-моделирования. Это позволяет производить детали различной степени сложности для станков, механизмов и машин под нужды отечественных, а также зарубежных предприятий.Москва – город с развитым производством. В ней работает около 4 тыс. промплощадок, где трудоустроены более 720 тыс. сотрудников. В городе каждый год открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Там производят различную продукцию: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медоборудование, сложную технику и пр.Производители активно наращивают объемы реализации продукции, находят партнеров и выходят на новые рынки сбыта благодаря развитию собственных площадок на территории города. Московские предприятия могут воспользоваться свыше 20 системными мерами поддержки от властей столицы. В них входят субсидии и целевые займы. Также в городе разработан ряд антикризисных инструментов.

https://ria.ru/20230811/stanok-1889428270.html

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москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владислав овчинский