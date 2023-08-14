https://ria.ru/20230814/zasukha-1890023828.html

У обмелевшего из-за засухи Панамского канала простаивают танкеры

У обмелевшего из-за засухи Панамского канала простаивают танкеры - РИА Новости, 14.08.2023

У обмелевшего из-за засухи Панамского канала простаивают танкеры

Танкеры, в том числе перевозящие сжиженный природный газ (СПГ), подолгу простаивают в районе Панамского канала из-за ограничений, введенных властями на... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T17:24

2023-08-14T17:24

2023-08-14T17:33

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Танкеры, в том числе перевозящие сжиженный природный газ (СПГ), подолгу простаивают в районе Панамского канала из-за ограничений, введенных властями на использование этого маршрута в условиях сильной засухи, сообщила газета Financial Times. Ранее администрация Панамского канала сократила количество судоходных рейсов и запретила судам с очень тяжелыми грузами пользоваться маршрутом из-за обмеления канала на фоне сильной засухи, которая продолжается в Центральной Америке уже несколько месяцев. "Среднее время ожидания крупных танкеров, перевозящих сжиженный природный газ на север через канал, увеличилось с восьми до 18 дней", - говорится в сообщении издания со ссылкой на данные судоходного агентства Norton Lilly, Согласно данным компании Xeneta, на которые ссылается газета, средняя стоимость срочной отправки 40-футового (12-метрового) контейнера из Китая на побережье Мексиканского залива в США через канал выросла на 36% и составила 2,4 тысячи долларов. По мнению руководителей отраслевых компаний, вероятность сбоев в прохождении танкеров, которые перевозят сжиженный природный газ возросла, поскольку контейнеровозы часто бронируют доступ к маршруту за несколько месяцев. Как отмечает газета, более 3% мирового объема торговли, включая сжиженный газ из США и фрукты из Южной Америки, проходит через почти 110-летний канал, который обеспечивает основной доход Панаме. Помимо проблем с функционированием Панамского канала, аномально низкое количество осадков в этом году наносит ущерб животноводству и растениеводству, так как местные производители уже потеряли тысячи гектаров посевов.

https://ria.ru/20220926/skfu-1818914860.html

https://ria.ru/20230721/zhara-1885462085.html

панамский канал

сша

центральная америка

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

панамский канал, сша, центральная америка, в мире