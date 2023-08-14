https://ria.ru/20230814/zaporozhe-1889865848.html

СМИ: в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли взрывы

СМИ: в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли взрывы - РИА Новости, 14.08.2023

СМИ: в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли взрывы

Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Запорожье, передает украинское агентство УНИАН. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T02:31

2023-08-14T02:31

2023-08-14T02:56

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Запорожье, передает украинское агентство УНИАН. Ранее в ночь на понедельник в регионе была объявлена воздушная тревога. "Сообщают о взрывах в Запорожье. В воздушных силах сообщили о баллистике в сторону города", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. Ранее украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Одессе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230814/odessa-1889865721.html

запорожье

киев

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в мире, запорожье, киев, одесса, вооруженные силы рф