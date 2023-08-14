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СМИ: в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли взрывы - РИА Новости, 14.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
02:31 14.08.2023 (обновлено: 02:56 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/zaporozhe-1889865848.html
СМИ: в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли взрывы
СМИ: в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли взрывы - РИА Новости, 14.08.2023
СМИ: в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли взрывы
Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Запорожье, передает украинское агентство УНИАН. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T02:31
2023-08-14T02:56
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
киев
одесса
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Запорожье, передает украинское агентство УНИАН. Ранее в ночь на понедельник в регионе была объявлена воздушная тревога. "Сообщают о взрывах в Запорожье. В воздушных силах сообщили о баллистике в сторону города", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. Ранее украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Одессе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230814/odessa-1889865721.html
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в мире, запорожье, киев, одесса, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Киев, Одесса, Вооруженные силы РФ
СМИ: в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли взрывы

"УНИАН": в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли взрывы

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Запорожье, передает украинское агентство УНИАН.
Ранее в ночь на понедельник в регионе была объявлена воздушная тревога.
«
"Сообщают о взрывах в Запорожье. В воздушных силах сообщили о баллистике в сторону города", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале.
Ранее украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Одессе.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Одесса
Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Одессе
02:28
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеКиевОдессаВооруженные силы РФ
 
 
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