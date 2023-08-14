https://ria.ru/20230814/zaporozhe-1889865848.html
СМИ: в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли взрывы
СМИ: в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли взрывы - РИА Новости, 14.08.2023
СМИ: в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли взрывы
Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Запорожье, передает украинское агентство УНИАН. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T02:31
2023-08-14T02:31
2023-08-14T02:56
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
киев
одесса
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826484745_672:668:3072:2018_1920x0_80_0_0_461c1d186301bcfa34ea8ef1af92eb97.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Запорожье, передает украинское агентство УНИАН. Ранее в ночь на понедельник в регионе была объявлена воздушная тревога. "Сообщают о взрывах в Запорожье. В воздушных силах сообщили о баллистике в сторону города", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. Ранее украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Одессе. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230814/odessa-1889865721.html
запорожье
киев
одесса
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826484745_341:473:2441:2048_1920x0_80_0_0_5b887460a6e471a017585ede88a3d572.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожье, киев, одесса, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Киев, Одесса, Вооруженные силы РФ
СМИ: в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли взрывы
"УНИАН": в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошли взрывы