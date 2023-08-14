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В Москве за полгода собрали более 700 тысяч тонн вторсырья - РИА Новости, 14.08.2023
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09:05 14.08.2023
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В Москве за полгода собрали более 700 тысяч тонн вторсырья
В Москве за полгода собрали более 700 тысяч тонн вторсырья - РИА Новости, 14.08.2023
В Москве за полгода собрали более 700 тысяч тонн вторсырья
Более 700 тысяч тонн вторсырья собрали в российской столице за первое полугодие в рамках программы раздельного сбора мусора, сообщил журналистам в понедельник... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T09:05
2023-08-14T09:05
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Более 700 тысяч тонн вторсырья собрали в российской столице за первое полугодие в рамках программы раздельного сбора мусора, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "За январь-июнь 2023 года при сортировке выделено и направлено на переработку свыше 700 тысяч тонн вторсырья, что на 100 тысяч тонн превышает предыдущий аналогичный показатель. Эта динамика еще раз подтверждает, что программа раздельного сбора мусора работает эффективно, она востребована жителями", - отметил Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что в прошлом году удалось собрать рекордный объем - около 1,5 миллиона тонн вторсырья. "При запуске программы в 2020 году главной задачей было сделать процесс раздельного сбора мусора максимально удобным, именно поэтому выбрали простую двухконтейнерную систему. На протяжении всех лет реализации проекта фиксируется стабильный рост доли собранного вторсырья, все больше москвичей присоединяются к практике раздельного сбора мусора. И сегодня эта программа - яркий пример нашего эффективного сотрудничества с жителями", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в столице созданы все условия для сортировки мусора - во дворах и около объектов социальной сферы оборудовано более 22 тысяч контейнерных площадок, установлено свыше 60 тысяч брендированных контейнеров.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве за полгода собрали более 700 тысяч тонн вторсырья

Бирюков: в Москве за полгода собрали более 700 тысяч тонн вторсырья

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРаздельный сбор мусора в Москве
Раздельный сбор мусора в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Раздельный сбор мусора в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Более 700 тысяч тонн вторсырья собрали в российской столице за первое полугодие в рамках программы раздельного сбора мусора, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"За январь-июнь 2023 года при сортировке выделено и направлено на переработку свыше 700 тысяч тонн вторсырья, что на 100 тысяч тонн превышает предыдущий аналогичный показатель. Эта динамика еще раз подтверждает, что программа раздельного сбора мусора работает эффективно, она востребована жителями", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра напомнил, что в прошлом году удалось собрать рекордный объем - около 1,5 миллиона тонн вторсырья.
"При запуске программы в 2020 году главной задачей было сделать процесс раздельного сбора мусора максимально удобным, именно поэтому выбрали простую двухконтейнерную систему. На протяжении всех лет реализации проекта фиксируется стабильный рост доли собранного вторсырья, все больше москвичей присоединяются к практике раздельного сбора мусора. И сегодня эта программа - яркий пример нашего эффективного сотрудничества с жителями", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в столице созданы все условия для сортировки мусора - во дворах и около объектов социальной сферы оборудовано более 22 тысяч контейнерных площадок, установлено свыше 60 тысяч брендированных контейнеров.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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