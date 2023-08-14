https://ria.ru/20230814/vosplamenenie-1889999328.html
В Саратовской области в жилом доме воспламенился дезодорант
В Саратовской области в жилом доме воспламенился дезодорант - РИА Новости, 14.08.2023
В Саратовской области в жилом доме воспламенился дезодорант
Несколько человек, в том числе дети, пострадали при воспламенении дезодоранта в жилом доме в Саратовской области, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T16:03
2023-08-14T16:03
2023-08-14T16:03
происшествия
саратовская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 авг — РИА Новости. Несколько человек, в том числе дети, пострадали при воспламенении дезодоранта в жилом доме в Саратовской области, сообщает прокуратура региона. "По предварительным данным, в понедельник в многоквартирном жилом доме в Вольском районе произошло воспламенение, предположительно, баллончика из-под дезодоранта. В результате инцидента пострадали граждане, в том числе несовершеннолетние", - говорится в сообщении прокуратуры. В свою очередь в минздраве Саратовской области агентству сообщили, что "произошёл взрыв неизвестного вещества". "Четверо пострадавших, из них 3 детей. Двое детей средней степени тяжести, один - в лёгкой. Мужчина в состоянии средней степени тяжести. Находятся в лечебных учреждениях района, необходимая медицинская помощь оказывается в полном объёме", - подчеркнули в минздраве региона. Прокуратура проводит проверку, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Отмечается, что "надзорное ведомство даст оценку принятым мерам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, определит причины и условия произошедшего, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, саратовская область
Происшествия, Саратовская область
В Саратовской области в жилом доме воспламенился дезодорант
Четыре человека пострадали при воспламенении дезодоранта в Саратовской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 авг — РИА Новости. Несколько человек, в том числе дети, пострадали при воспламенении дезодоранта в жилом доме в Саратовской области, сообщает прокуратура региона.
"По предварительным данным, в понедельник в многоквартирном жилом доме в Вольском районе
произошло воспламенение, предположительно, баллончика из-под дезодоранта. В результате инцидента пострадали граждане, в том числе несовершеннолетние", - говорится в сообщении прокуратуры.
В свою очередь в минздраве Саратовской области агентству сообщили, что "произошёл взрыв неизвестного вещества". "Четверо пострадавших, из них 3 детей. Двое детей средней степени тяжести, один - в лёгкой. Мужчина в состоянии средней степени тяжести. Находятся в лечебных учреждениях района, необходимая медицинская помощь оказывается в полном объёме", - подчеркнули в минздраве региона.
Прокуратура проводит проверку, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Отмечается, что "надзорное ведомство даст оценку принятым мерам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, определит причины и условия произошедшего, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования".
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