https://ria.ru/20230814/vosplamenenie-1889999328.html

В Саратовской области в жилом доме воспламенился дезодорант

В Саратовской области в жилом доме воспламенился дезодорант - РИА Новости, 14.08.2023

В Саратовской области в жилом доме воспламенился дезодорант

Несколько человек, в том числе дети, пострадали при воспламенении дезодоранта в жилом доме в Саратовской области, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T16:03

2023-08-14T16:03

2023-08-14T16:03

происшествия

саратовская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 авг — РИА Новости. Несколько человек, в том числе дети, пострадали при воспламенении дезодоранта в жилом доме в Саратовской области, сообщает прокуратура региона. "По предварительным данным, в понедельник в многоквартирном жилом доме в Вольском районе произошло воспламенение, предположительно, баллончика из-под дезодоранта. В результате инцидента пострадали граждане, в том числе несовершеннолетние", - говорится в сообщении прокуратуры. В свою очередь в минздраве Саратовской области агентству сообщили, что "произошёл взрыв неизвестного вещества". "Четверо пострадавших, из них 3 детей. Двое детей средней степени тяжести, один - в лёгкой. Мужчина в состоянии средней степени тяжести. Находятся в лечебных учреждениях района, необходимая медицинская помощь оказывается в полном объёме", - подчеркнули в минздраве региона. Прокуратура проводит проверку, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Отмечается, что "надзорное ведомство даст оценку принятым мерам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, определит причины и условия произошедшего, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования".

https://ria.ru/20230810/pozhar-1889311010.html

саратовская область

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, саратовская область