https://ria.ru/20230814/vkontakte-1889922909.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, пользуются ли они прокатом самокатов

Пользователи ВКонтакте рассказали, пользуются ли они прокатом самокатов - РИА Новости, 14.08.2023

Пользователи ВКонтакте рассказали, пользуются ли они прокатом самокатов

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T12:07

2023-08-14T12:07

2023-08-14T12:07

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, пользуются ли они прокатом самокатов. Варианты ответа были: да, езжу на работу или учебу; пользуюсь во время прогулок; не пользуюсь; в моем городе нет проката; у меня свой электросамокат.В итоге большинство подписчиков ответили, что они не пользуются прокатом. За этот вариант проголосовало около 80% подписчиков. При этом около 9% опрошенных ответили, что пользуются прокатом во время прогулок.Около 5% подписчиков ответили, что в их городе нет проката. А около 3% опрошенных проголосовали за то, что ездят на арендованном электросамокате на работу или учебу. Такой же процент подписчиков имеет свой электросамокат.Ранее исследование показало, что за 2022 год только в Москве на городских электросамокатах проехали 26,3 миллиона раз.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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