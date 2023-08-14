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Пользователи ВКонтакте рассказали, пользуются ли они прокатом самокатов
Пользователи ВКонтакте рассказали, пользуются ли они прокатом самокатов - РИА Новости, 14.08.2023
Пользователи ВКонтакте рассказали, пользуются ли они прокатом самокатов
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T12:07
2023-08-14T12:07
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, пользуются ли они прокатом самокатов. Варианты ответа были: да, езжу на работу или учебу; пользуюсь во время прогулок; не пользуюсь; в моем городе нет проката; у меня свой электросамокат.В итоге большинство подписчиков ответили, что они не пользуются прокатом. За этот вариант проголосовало около 80% подписчиков. При этом около 9% опрошенных ответили, что пользуются прокатом во время прогулок.Около 5% подписчиков ответили, что в их городе нет проката. А около 3% опрошенных проголосовали за то, что ездят на арендованном электросамокате на работу или учебу. Такой же процент подписчиков имеет свой электросамокат.Ранее исследование показало, что за 2022 год только в Москве на городских электросамокатах проехали 26,3 миллиона раз.
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, пользуются ли они прокатом самокатов. Варианты ответа были: да, езжу на работу или учебу; пользуюсь во время прогулок; не пользуюсь; в моем городе нет проката; у меня свой электросамокат.
В итоге большинство подписчиков ответили, что они не пользуются прокатом. За этот вариант проголосовало около 80% подписчиков. При этом около 9% опрошенных ответили, что пользуются прокатом во время прогулок.
Около 5% подписчиков ответили, что в их городе нет проката. А около 3% опрошенных проголосовали за то, что ездят на арендованном электросамокате на работу или учебу. Такой же процент подписчиков имеет свой электросамокат.
Ранее исследование показало, что за 2022 год только в Москве на городских электросамокатах проехали 26,3 миллиона раз.