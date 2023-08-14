Рейтинг@Mail.ru
Пользователи ВКонтакте рассказали, пользуются ли они прокатом самокатов - РИА Новости, 14.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:07 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/vkontakte-1889922909.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, пользуются ли они прокатом самокатов
Пользователи ВКонтакте рассказали, пользуются ли они прокатом самокатов - РИА Новости, 14.08.2023
Пользователи ВКонтакте рассказали, пользуются ли они прокатом самокатов
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T12:07
2023-08-14T12:07
вконтакте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805891312_0:281:3075:2011_1920x0_80_0_0_dea910e28929dc223e65343c0b4d4e48.jpg
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, пользуются ли они прокатом самокатов. Варианты ответа были: да, езжу на работу или учебу; пользуюсь во время прогулок; не пользуюсь; в моем городе нет проката; у меня свой электросамокат.В итоге большинство подписчиков ответили, что они не пользуются прокатом. За этот вариант проголосовало около 80% подписчиков. При этом около 9% опрошенных ответили, что пользуются прокатом во время прогулок.Около 5% подписчиков ответили, что в их городе нет проката. А около 3% опрошенных проголосовали за то, что ездят на арендованном электросамокате на работу или учебу. Такой же процент подписчиков имеет свой электросамокат.Ранее исследование показало, что за 2022 год только в Москве на городских электросамокатах проехали 26,3 миллиона раз.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805891312_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_4fa8d67ee96c558c4d6a10051aa75832.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вконтакте
ВКонтакте

Пользователи ВКонтакте рассказали, пользуются ли они прокатом самокатов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДевушки переходят улицу по лужам в Москве
Девушки переходят улицу по лужам в Москве - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, пользуются ли они прокатом самокатов. Варианты ответа были: да, езжу на работу или учебу; пользуюсь во время прогулок; не пользуюсь; в моем городе нет проката; у меня свой электросамокат.
В итоге большинство подписчиков ответили, что они не пользуются прокатом. За этот вариант проголосовало около 80% подписчиков. При этом около 9% опрошенных ответили, что пользуются прокатом во время прогулок.
Около 5% подписчиков ответили, что в их городе нет проката. А около 3% опрошенных проголосовали за то, что ездят на арендованном электросамокате на работу или учебу. Такой же процент подписчиков имеет свой электросамокат.

Ранее исследование показало, что за 2022 год только в Москве на городских электросамокатах проехали 26,3 миллиона раз.
 
ВКонтакте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала