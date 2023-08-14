https://ria.ru/20230814/vintovka-1889969514.html

Завод имени Дегтярева разработал снайперскую винтовку Корд-338LM

Завод имени Дегтярева разработал снайперскую винтовку Корд-338LM - РИА Новости, 14.08.2023

Завод имени Дегтярева разработал снайперскую винтовку Корд-338LM

Завод имени Дегтярева ("ЗиД") разработал новейшую снайперскую винтовку Корд-338LM в калибре .338 Lapua Magnum, гражданская версия винтовки представлена на... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T14:35

2023-08-14T14:35

2023-08-14T16:22

безопасность

сирия

кубинка

россия

завод имени дегтярева

патриот

форум "армия — 2023"

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КУБИНКА (Московская обл.), 14 авг - РИА Новости. Завод имени Дегтярева ("ЗиД") разработал новейшую снайперскую винтовку Корд-338LM в калибре .338 Lapua Magnum, гражданская версия винтовки представлена на форуме "Армия-2023", сообщил РИА Новости начальник конструкторского бюро "ЗиДа" Владимир Лёзов. "Винтовка разработана за два года. Уже прошла опытно-войсковую эксплуатацию российскими спецподразделениями, в том числе в боевых условиях в Сирии и в ходе специальной военной операции. Получены положительные отзывы", - сказал он. По его словам, сейчас завод готовится к серийному производству новинки. "Здесь на "Армии" мы представили гражданский вариант. Винтовка имеет крепления - планки Пикатинни, поэтому может оснащаться любой оптикой, тепловизионными, ночными прицелами, различными глушителями. Также по просьбе бойцов доработали детали эргономики", - добавил Лёзов. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

https://ria.ru/20230814/forum-1889962616.html

https://ria.ru/20230814/kompleks-1889922389.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

безопасность, сирия, кубинка, россия, завод имени дегтярева, патриот, форум "армия — 2023"