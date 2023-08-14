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СМИ: в Армении утонул украинский дипломат - РИА Новости, 14.08.2023
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11:48 14.08.2023 (обновлено: 15:27 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/utoplenie-1889919887.html
СМИ: в Армении утонул украинский дипломат
СМИ: в Армении утонул украинский дипломат - РИА Новости, 14.08.2023
СМИ: в Армении утонул украинский дипломат
Украинский дипломат утонул в озере Севан в Армении, сообщил специализирующийся на криминальной хронике армянский онлайн-ресурс shamshyan.com. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T11:48
2023-08-14T15:27
в мире
армения
украина
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ЕРЕВАН, 14 авг — РИА Новости. Украинский дипломат утонул в озере Севан в Армении, сообщил специализирующийся на криминальной хронике армянский онлайн-ресурс shamshyan.com. "По данным shamshyan.com, утонувшим является советник посла Украины в Армении С.О.", — говорится в публикации на сайте.О происшествии 13 августа сообщала полиция Армении, не уточняя имени и гражданства утонувшего. Sputnik Армения, ссылаясь на свои источники, сообщает, что речь идет о временном поверенном в делах Украины в Армении Александре Сенченко. Позже МИД Украины подтвердил гибель дипломата и принес соболезнования его родственникам.
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в мире, армения, украина
В мире, Армения, Украина
СМИ: в Армении утонул украинский дипломат

Временный поверенный в делах Украины в Армении утонул в озере Севан

© Фото : press office of the Ministry of Economy of RAВременный поверенный Украины в Армении Александр Сенченко
Временный поверенный Украины в Армении Александр Сенченко - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© Фото : press office of the Ministry of Economy of RA
Временный поверенный Украины в Армении Александр Сенченко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 14 авг — РИА Новости. Украинский дипломат утонул в озере Севан в Армении, сообщил специализирующийся на криминальной хронике армянский онлайн-ресурс shamshyan.com.
"По данным shamshyan.com, утонувшим является советник посла Украины в Армении С.О.", — говорится в публикации на сайте.
О происшествии 13 августа сообщала полиция Армении, не уточняя имени и гражданства утонувшего.
Sputnik Армения, ссылаясь на свои источники, сообщает, что речь идет о временном поверенном в делах Украины в Армении Александре Сенченко.
Позже МИД Украины подтвердил гибель дипломата и принес соболезнования его родственникам.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
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1 июня, 22:17
 
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