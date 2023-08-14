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СМИ: в Армении утонул украинский дипломат

СМИ: в Армении утонул украинский дипломат - РИА Новости, 14.08.2023

СМИ: в Армении утонул украинский дипломат

Украинский дипломат утонул в озере Севан в Армении, сообщил специализирующийся на криминальной хронике армянский онлайн-ресурс shamshyan.com. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T11:48

2023-08-14T11:48

2023-08-14T15:27

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ЕРЕВАН, 14 авг — РИА Новости. Украинский дипломат утонул в озере Севан в Армении, сообщил специализирующийся на криминальной хронике армянский онлайн-ресурс shamshyan.com. "По данным shamshyan.com, утонувшим является советник посла Украины в Армении С.О.", — говорится в публикации на сайте.О происшествии 13 августа сообщала полиция Армении, не уточняя имени и гражданства утонувшего. Sputnik Армения, ссылаясь на свои источники, сообщает, что речь идет о временном поверенном в делах Украины в Армении Александре Сенченко. Позже МИД Украины подтвердил гибель дипломата и принес соболезнования его родственникам.

https://ria.ru/20230601/soyuznik-1875661584.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, украина