В Уссурийске назвали возможную причину порыва на газопроводе
Власти: причиной порыва на газопроводе в Уссурийске мог стать паводок
© Фото : пресс-служба главы Уссурийского городского округаНаводнение в Уссурийске
© Фото : пресс-служба главы Уссурийского городского округа
Наводнение в Уссурийске. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 14 авг – РИА Новости. Причиной порыва на магистральном газопроводе в Уссурийске Приморского края могли стать подвижки грунта из-за паводка, сообщил РИА Новости представитель регионального правительства.
Ранее в понедельник в региональном министерстве ГО и ЧС РИА Новости рассказали, что произошел порыв на магистральном газопроводе в Уссурийске без возгорания. Социально значимых объектов, жилых домов и дорог в непосредственной близости нет. Жертв, разрушений нет. Газопровод перекрыли, газ выжгли, начались ремонтные работы. В июле Уссурийском городском округе был введен режим ЧС после того, как сильные ливни привели к подтоплениям. Из-за паводка, связанного с тайфуном "Ханун", в городе затоплено множество дорог, дворов и жилых домов.
"Оперативно выехавшая аварийная бригада на месте инцидента обнаружила выход газа из-под земли без возгорания на подземном стальном межпоселковом газопроводе высокого давления. Предположительная причина – подвижки грунта в результате паводка. Ведутся ремонтные работы. Опасности для жителей нет", - сообщил собеседник.
По его словам, газоснабжение 17 многоквартирных домов и 47 домовладений идет за счет запаса газа в сети.
По данным властей Уссурийского городского округа, в понедельник продолжается снижение общего уровня воды. Уровень воды в районе Междуречья сохраняется. Организована лодочная переправа в районах Семь ветров, Солдатское озеро и по улице Выгонная. Восстановлено дорожное сообщение с Алексей-Никольской, Борисовской, Пуциловской, Пушкинской сельскими территориями по дороге через село Покровка Октябрьского района. Все еще нет дорожного сообщения с Алексей-Никольской, Борисовской, Краснояровской, Пуциловской, Пушкинской сельскими территориями по дорогам краевого значения.
Ранее тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, осадки вызвали сильные паводки. Режим ЧС за время непогоды ввели в девяти муниципалитетах края. Большая часть спасательных сил сосредоточена в Уссурийске и Спасске-Дальнем, где сохраняется тяжелая обстановка.