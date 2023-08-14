https://ria.ru/20230814/ussuriysk-1889877542.html

В Уссурийске назвали возможную причину порыва на газопроводе

В Уссурийске назвали возможную причину порыва на газопроводе - РИА Новости, 14.08.2023

В Уссурийске назвали возможную причину порыва на газопроводе

Причиной порыва на магистральном газопроводе в Уссурийске Приморского края могли стать подвижки грунта из-за паводка, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T07:58

2023-08-14T07:58

2023-08-14T08:14

происшествия

уссурийск

приморский край

уссурийский городской округ

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ВЛАДИВОСТОК, 14 авг – РИА Новости. Причиной порыва на магистральном газопроводе в Уссурийске Приморского края могли стать подвижки грунта из-за паводка, сообщил РИА Новости представитель регионального правительства.Ранее в понедельник в региональном министерстве ГО и ЧС РИА Новости рассказали, что произошел порыв на магистральном газопроводе в Уссурийске без возгорания. Социально значимых объектов, жилых домов и дорог в непосредственной близости нет. Жертв, разрушений нет. Газопровод перекрыли, газ выжгли, начались ремонтные работы. В июле Уссурийском городском округе был введен режим ЧС после того, как сильные ливни привели к подтоплениям. Из-за паводка, связанного с тайфуном "Ханун", в городе затоплено множество дорог, дворов и жилых домов."Оперативно выехавшая аварийная бригада на месте инцидента обнаружила выход газа из-под земли без возгорания на подземном стальном межпоселковом газопроводе высокого давления. Предположительная причина – подвижки грунта в результате паводка. Ведутся ремонтные работы. Опасности для жителей нет", - сообщил собеседник.По его словам, газоснабжение 17 многоквартирных домов и 47 домовладений идет за счет запаса газа в сети.По данным властей Уссурийского городского округа, в понедельник продолжается снижение общего уровня воды. Уровень воды в районе Междуречья сохраняется. Организована лодочная переправа в районах Семь ветров, Солдатское озеро и по улице Выгонная. Восстановлено дорожное сообщение с Алексей-Никольской, Борисовской, Пуциловской, Пушкинской сельскими территориями по дороге через село Покровка Октябрьского района. Все еще нет дорожного сообщения с Алексей-Никольской, Борисовской, Краснояровской, Пуциловской, Пушкинской сельскими территориями по дорогам краевого значения.Ранее тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, осадки вызвали сильные паводки. Режим ЧС за время непогоды ввели в девяти муниципалитетах края. Большая часть спасательных сил сосредоточена в Уссурийске и Спасске-Дальнем, где сохраняется тяжелая обстановка.

https://ria.ru/20230813/podtoplenie-1889810206.html

https://ria.ru/20230813/zayavleniya-1889767470.html

уссурийск

приморский край

уссурийский городской округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, уссурийск, приморский край, уссурийский городской округ