https://ria.ru/20230814/uklonisty-1889998238.html
На Украине задержали мужчину, переправлявшего уклонистов через границу
На Украине задержали мужчину, переправлявшего уклонистов через границу - РИА Новости, 14.08.2023
На Украине задержали мужчину, переправлявшего уклонистов через границу
Госбюро расследований (ГБР) Украины заявило о задержании в Черновцах сотрудника правоохранительных органов - по версии следствия, он незаконно переправлял... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T16:01
2023-08-14T16:01
2023-08-14T16:01
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины заявило о задержании в Черновцах сотрудника правоохранительных органов - по версии следствия, он незаконно переправлял военнообязанных через границу по "таксе" до 5 тысяч евро. "В Черновцах ГБР задержало сотрудника правоохранительных органов, который незаконно переправлял военнообязанных через границу… Сотрудник вместе с сообщником находили желающих и организовывали их доставку к границе с Румынией. Билет на "такси" до пешего перехода стоил клиентам от 3,5 до 5 тысяч евро", - говорится в сообщении бюро в его телеграм-канале. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. С 24 февраля 2022 года в стране введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. За это время сроки их действия неоднократно продлевались. Последний раз в конце июля, действие военного положения и мобилизации продлили до 15 ноября.
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в мире, украина, владимир зеленский, черновцы, румыния
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Черновцы, Румыния
На Украине задержали мужчину, переправлявшего уклонистов через границу
На Украине задержали мужчину, переправлявшего уклонистов через границу за деньги