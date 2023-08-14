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На Украине задержали мужчину, переправлявшего уклонистов через границу - РИА Новости, 14.08.2023
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16:01 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/uklonisty-1889998238.html
На Украине задержали мужчину, переправлявшего уклонистов через границу
На Украине задержали мужчину, переправлявшего уклонистов через границу - РИА Новости, 14.08.2023
На Украине задержали мужчину, переправлявшего уклонистов через границу
Госбюро расследований (ГБР) Украины заявило о задержании в Черновцах сотрудника правоохранительных органов - по версии следствия, он незаконно переправлял... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T16:01
2023-08-14T16:01
в мире
украина
владимир зеленский
черновцы
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины заявило о задержании в Черновцах сотрудника правоохранительных органов - по версии следствия, он незаконно переправлял военнообязанных через границу по "таксе" до 5 тысяч евро. "В Черновцах ГБР задержало сотрудника правоохранительных органов, который незаконно переправлял военнообязанных через границу… Сотрудник вместе с сообщником находили желающих и организовывали их доставку к границе с Румынией. Билет на "такси" до пешего перехода стоил клиентам от 3,5 до 5 тысяч евро", - говорится в сообщении бюро в его телеграм-канале. Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. С 24 февраля 2022 года в стране введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. За это время сроки их действия неоднократно продлевались. Последний раз в конце июля, действие военного положения и мобилизации продлили до 15 ноября.
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в мире, украина, владимир зеленский, черновцы, румыния
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Черновцы, Румыния
На Украине задержали мужчину, переправлявшего уклонистов через границу

На Украине задержали мужчину, переправлявшего уклонистов через границу за деньги

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Государственного бюро расследований Украины
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Госбюро расследований (ГБР) Украины заявило о задержании в Черновцах сотрудника правоохранительных органов - по версии следствия, он незаконно переправлял военнообязанных через границу по "таксе" до 5 тысяч евро.
«
"В Черновцах ГБР задержало сотрудника правоохранительных органов, который незаконно переправлял военнообязанных через границу… Сотрудник вместе с сообщником находили желающих и организовывали их доставку к границе с Румынией. Билет на "такси" до пешего перехода стоил клиентам от 3,5 до 5 тысяч евро", - говорится в сообщении бюро в его телеграм-канале.
Выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с Украины на период действия военного положения запрещен. С 24 февраля 2022 года в стране введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. За это время сроки их действия неоднократно продлевались. Последний раз в конце июля, действие военного положения и мобилизации продлили до 15 ноября.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Украинские уклонисты пытались выехать в Молдавию, спрятавшись в фургоне
4 августа, 23:07
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийЧерновцыРумыния
 
 
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