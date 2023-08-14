https://ria.ru/20230814/ugroza-1889917548.html

“Его свергнут”: в США предупредили Зеленского об угрозе от ВСУ

“Его свергнут”: в США предупредили Зеленского об угрозе от ВСУ - РИА Новости, 14.08.2023

“Его свергнут”: в США предупредили Зеленского об угрозе от ВСУ

Многочисленные неудачи в ходе украинского контрнаступления и ошибки в решениях президента Владимира Зеленского могут привести к расколу в стране, пишет Asia... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T11:34

2023-08-14T11:34

2023-08-14T11:34

в мире

владимир зеленский

алексей резников

энтони блинкен

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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Многочисленные неудачи в ходе украинского контрнаступления и ошибки в решениях президента Владимира Зеленского могут привести к расколу в стране, пишет Asia Times со ссылкой на старшего научного сотрудника Центра политики безопасности Стивена Браена.“Авантюра с Артемовском может создать огромную внутреннюю проблему для Зеленского. Никто не может точно сказать, поддерживает ли все еще украинская армия президента, но чем ближе раскол в Киеве, тем вероятнее, что ВСУ возьмут все в свои руки. Если это произойдет, Зеленского свергнут”, – прокомментировал он ситуацию.Браен также подчеркнул, что решение президента Украины назначить нового министра обороны вместо Алексея Резникова может иметь негативные последствия, так как кандидаты на этот пост неопытны и не имеют отношения к военным конфликтам.Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230814/istrebiteli-1889901469.html

https://ria.ru/20230814/aviaudary-1889897952.html

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в мире, владимир зеленский, алексей резников, энтони блинкен