https://ria.ru/20230814/ubiystvo-1890030746.html

Суд вынес приговор москвичу, убившему жену, тело которой нашли в машине

Суд вынес приговор москвичу, убившему жену, тело которой нашли в машине - РИА Новости, 14.08.2023

Суд вынес приговор москвичу, убившему жену, тело которой нашли в машине

Суд признал москвича виновным в убийстве жены, тело которой нашли в машине, и назначил мужчине наказание в виде 11 лет лишения свободы, сообщается в... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T17:48

2023-08-14T17:48

2023-08-14T17:48

происшествия

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Суд признал москвича виновным в убийстве жены, тело которой нашли в машине, и назначил мужчине наказание в виде 11 лет лишения свободы, сообщается в телеграм-канале прокуратуры столицы. "С учетом позиции государственного обвинителя Перовской межрайонной прокуратуры суд признал подсудимого Николая Грубняка виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, ношения оружия и боеприпасов) и назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. По данным ведомства, вечером 3 декабря 2022 года Николай Грубняк находился на парковке около дома по улице Вешняковская, у него был с собой нелегальный переделанный из сигнального в огнестрельный револьвер с патронами. Мужчина четыре раза выстрелил в свою жену, которая находилась в салоне автомобиля. От полученных огнестрельных ранений 30-летняя женщина скончалась. Отмечается, что в суде прокурор предлагал назначить Грубняку наказание в виде 12 лет шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд также удовлетворил гражданский иск брата погибшей о компенсации морального вреда в размере 1 миллиона рублей.

https://ria.ru/20230814/ubiystvo-1889958321.html

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происшествия, россия, происшествия – радио sputnik