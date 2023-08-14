Суд вынес приговор москвичу, убившему жену, тело которой нашли в машине
Москвича приговорили к 11 годам колонии за убийство жены, тело нашли в машине
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкОфицер ФСИН входит в жилую зону мужской исправительной колонии особого режима
Офицер ФСИН входит в жилую зону мужской исправительной колонии особого режима. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Суд признал москвича виновным в убийстве жены, тело которой нашли в машине, и назначил мужчине наказание в виде 11 лет лишения свободы, сообщается в телеграм-канале прокуратуры столицы.
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"С учетом позиции государственного обвинителя Перовской межрайонной прокуратуры суд признал подсудимого Николая Грубняка виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, ношения оружия и боеприпасов) и назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, вечером 3 декабря 2022 года Николай Грубняк находился на парковке около дома по улице Вешняковская, у него был с собой нелегальный переделанный из сигнального в огнестрельный револьвер с патронами. Мужчина четыре раза выстрелил в свою жену, которая находилась в салоне автомобиля. От полученных огнестрельных ранений 30-летняя женщина скончалась.
Отмечается, что в суде прокурор предлагал назначить Грубняку наказание в виде 12 лет шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Кроме того, суд также удовлетворил гражданский иск брата погибшей о компенсации морального вреда в размере 1 миллиона рублей.