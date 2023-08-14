https://ria.ru/20230814/turtsiya-1889908465.html

Эксперты рассказали о последствиях роста цен в Турции для туристов

Эксперты рассказали о последствиях роста цен в Турции для туристов - РИА Новости, 14.08.2023

Эксперты рассказали о последствиях роста цен в Турции для туристов

Из-за роста цен семь из десяти жителей Турции не могут поехать в отпуск, объявила Федерация союзов потребителей, а туристы тоже с меньшим, чем планировалось,... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T15:51

2023-08-14T15:51

2023-08-14T15:51

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Из-за роста цен семь из десяти жителей Турции не могут поехать в отпуск, объявила Федерация союзов потребителей, а туристы тоже с меньшим, чем планировалось, энтузиазмом, посещают страну, сообщает АТОР.В Турции значительно растут цены на транспорт, отели. Во второй раз за лето увеличился минимальный уровень стоимость билетов на внутренние рейсы. Сразу на 50 процентов, до 2500 лир (около девяти тысяч рублей). Рост цен на номера может отпугнуть иностранных гостей, сказал представитель рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджеп Явуз. По его словам, репутация Турции в плане доступности оказалась под вопросом, особенно для российских гостей, которые сейчас ищут более бюджетные направления. Также многие туристы из РФ предпочитают арендовать виллы или дома для отдыха, что снижает спрос на традиционные курорты.Его коллега из Бодрума утверждает, что в 2023 году Турция уже не досчиталась двух миллионов туристов из России.Председатель Ассоциации отельеров Южной Эгейской области Мустафа Деливели рассказал, что экономить на поездках в Турцию стали не только россияне: количество немецких и голландских туристов сократилось примерно на треть из-за резкого роста цен.Правда, общее количество туристов, посетивших Турцию в первой половине этого года, все же растет в сравнении с прошлым годом – оно увеличилось на 17 процентов и достигло 22,9 миллиона человек. Доходы страны от туристического сектора – 21,7 миллиарда долларов за первые шесть месяцев 2023 года, что на 27 процентов больше, чем в предыдущем году.Страдают и местные жители. Федерация союзов потребителей Турции обнародовала результаты опроса общественного мнения о предпочтениях граждан в отношении отдыха. Согласно исследованию, доля потребителей, заявивших, что им не хватает бюджета на отпуск, увеличилась в этом году на два процентных пункта, до 71,76 процента.Резко сократилось и количество людей, которые могут провести каникулы за границей. Если в 2022 таковых насчитывался 41 процент, то в 2023 году этот показатель снизился до 3,13 процента."Потребители изо всех сил пытаются удовлетворить свои базовые потребности, – сказал руководитель рабочей группы Consumer's Pulse Федерации потребительских союзов Юнус Эмре Битмез, которого цитирует издание Turizm Ajansi. – Отпуск стал лишь мечтой для многих из-за инфляции и повышения обменных курсов".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, турция, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых на море