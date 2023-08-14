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На Кубани спасатели ищут двух туристов, пропавших в горах - РИА Новости, 14.08.2023
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21:45 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/turisty-1890073705.html
На Кубани спасатели ищут двух туристов, пропавших в горах
На Кубани спасатели ищут двух туристов, пропавших в горах - РИА Новости, 14.08.2023
На Кубани спасатели ищут двух туристов, пропавших в горах
Спасатели ищут отца и сына, которые 5 августа ушли в поход из Майкопа через гору Большой Тхач в сторону Красной Поляны и пропали, сообщили в ГУ МЧС по... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T21:45
2023-08-14T21:45
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
майкоп
красная поляна
происшествия – радио sputnik
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СОЧИ, 14 авг - РИА Новости. Спасатели ищут отца и сына, которые 5 августа ушли в поход из Майкопа через гору Большой Тхач в сторону Красной Поляны и пропали, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю. В воскресенье в отряд к спасателям обратился родственник пропавших, он рассказал, что в поход мужчины отправились 5 августа, а вернуться должны были 11 числа. Последний раз они выходили на связь 8 августа с перевала Тхач. "Сегодня сотрудники ЮРПСО МЧС России вели поиск пропавших туристов двумя группами. Утром спасатели пешим порядком приступили к обследованию долин рек Бзерпь и Уруштен, устья реки Синяя. Вечером они дойдут до лагеря Старый Уруштен, где остановятся на ночевку. Завтра планируют обследовать район Бурьянистой поляны до метеостанции горы Джуга", - говорится в сообщении. К поискам также привлекли вертолёт со второй группой спасателей. "Сотрудники МЧС России высадилась на склоне хребта Дзювя в районе истоков реки Бамбачки. Кроме того, спасатели провели визуальный поиск с воздуха: осмотрели нижнюю часть реки Уруштен до реки Лаба", - рассказали в ведомстве. Уточняется, что мужчине 60 лет, а его сыну 33 года. Поиски двух пропавших продолжаются.
https://ria.ru/20230812/gory-1889667208.html
https://ria.ru/20230730/alpinist-1887227427.html
россия
майкоп
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), майкоп, красная поляна, происшествия – радио sputnik
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Майкоп, Красная Поляна, Происшествия – Радио Sputnik
На Кубани спасатели ищут двух туристов, пропавших в горах

На Кубани спасатели ищут отца и сына, пропавших в горах

CC BY-SA 4.0 / Synaps-s / Гора Большой Тхач
Гора Большой Тхач - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
CC BY-SA 4.0 / Synaps-s /
Гора Большой Тхач. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 14 авг - РИА Новости. Спасатели ищут отца и сына, которые 5 августа ушли в поход из Майкопа через гору Большой Тхач в сторону Красной Поляны и пропали, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В воскресенье в отряд к спасателям обратился родственник пропавших, он рассказал, что в поход мужчины отправились 5 августа, а вернуться должны были 11 числа. Последний раз они выходили на связь 8 августа с перевала Тхач.
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"Сегодня сотрудники ЮРПСО МЧС России вели поиск пропавших туристов двумя группами. Утром спасатели пешим порядком приступили к обследованию долин рек Бзерпь и Уруштен, устья реки Синяя. Вечером они дойдут до лагеря Старый Уруштен, где остановятся на ночевку. Завтра планируют обследовать район Бурьянистой поляны до метеостанции горы Джуга", - говорится в сообщении.
К поискам также привлекли вертолёт со второй группой спасателей. "Сотрудники МЧС России высадилась на склоне хребта Дзювя в районе истоков реки Бамбачки. Кроме того, спасатели провели визуальный поиск с воздуха: осмотрели нижнюю часть реки Уруштен до реки Лаба", - рассказали в ведомстве.
Уточняется, что мужчине 60 лет, а его сыну 33 года. Поиски двух пропавших продолжаются.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МайкопКрасная ПолянаПроисшествия – Радио Sputnik
 
 
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