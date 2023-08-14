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Туристов, не вылетевших из Екатеринбурга в Анталью, разместили в гостиницах - РИА Новости, 14.08.2023
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Туризм
 
12:58 14.08.2023 (обновлено: 13:08 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/turisty-1889935806.html
Туристов, не вылетевших из Екатеринбурга в Анталью, разместили в гостиницах
Туристов, не вылетевших из Екатеринбурга в Анталью, разместили в гостиницах - РИА Новости, 14.08.2023
Туристов, не вылетевших из Екатеринбурга в Анталью, разместили в гостиницах
Российские туристы, не вылетевшие в назначенное время из Екатеринбурга в Анталью, размещены в гостиницах, сообщили в пресс-службе министерства экономического... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T12:58
2023-08-14T13:08
туризм
новости - туризм
анталья (провинция)
екатеринбург
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские туристы, не вылетевшие в назначенное время из Екатеринбурга в Анталью, размещены в гостиницах, сообщили в пресс-службе министерства экономического развития.О проблемах с вылетом ранее сообщала РИА Новости одна из туристок. Речь идет о задержке рейсов Red Wings между Антальей и Екатеринбургом с 12 августа. Росавиация сообщала, что это связано с технической неисправностью двух воздушных судов перевозчика и авиакомпания принимает меры для урегулирования ситуации и приведения расписания полетов в соответствии с заявленным."Пассажиры, не вылетевшие в назначенное время из Екатеринбурга, по данным авиаперевозчика, размещены в гостиницах", - сообщили в ведомстве.В Минэкономразвития уточнили, что вопрос транспортировки туристов находится на контроле Росавиации. Там указали, что для урегулирования ситуации Росавиация рекомендовала авиакомпании Red Wings оперативно провести консультации с другими российскими авиакомпаниями по привлечению дополнительных воздушных судов. "Предварительно имеется договорённость по перевозке сегодня части пассажиров силами одной из российских авиакомпаний", - сказали в ведомстве.В министерстве добавили, что находятся на связи с Генконсульством России в Анталье."По информации ассоциации "Турпомощь", в числе пассажиров задержанных рейсов - туристы, приобретавшие туры у компаний-туроператоров, а также индивидуальные путешественники", - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20230726/aviareys-1886401968.html
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новости - туризм, анталья (провинция), екатеринбург, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Туризм, Новости - Туризм, Анталья (провинция), Екатеринбург, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Туристов, не вылетевших из Екатеринбурга в Анталью, разместили в гостиницах

МЭР: не вылетевших из Екатеринбурга в Анталью туристов разместили в гостиницах

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкАэропорт "Кольцово" в Екатеринбурге
Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Аэропорт "Кольцово" в Екатеринбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские туристы, не вылетевшие в назначенное время из Екатеринбурга в Анталью, размещены в гостиницах, сообщили в пресс-службе министерства экономического развития.
О проблемах с вылетом ранее сообщала РИА Новости одна из туристок. Речь идет о задержке рейсов Red Wings между Антальей и Екатеринбургом с 12 августа. Росавиация сообщала, что это связано с технической неисправностью двух воздушных судов перевозчика и авиакомпания принимает меры для урегулирования ситуации и приведения расписания полетов в соответствии с заявленным.
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"Пассажиры, не вылетевшие в назначенное время из Екатеринбурга, по данным авиаперевозчика, размещены в гостиницах", - сообщили в ведомстве.
В Минэкономразвития уточнили, что вопрос транспортировки туристов находится на контроле Росавиации. Там указали, что для урегулирования ситуации Росавиация рекомендовала авиакомпании Red Wings оперативно провести консультации с другими российскими авиакомпаниями по привлечению дополнительных воздушных судов. "Предварительно имеется договорённость по перевозке сегодня части пассажиров силами одной из российских авиакомпаний", - сказали в ведомстве.
В министерстве добавили, что находятся на связи с Генконсульством России в Анталье.
"По информации ассоциации "Турпомощь", в числе пассажиров задержанных рейсов - туристы, приобретавшие туры у компаний-туроператоров, а также индивидуальные путешественники", - уточнили в ведомстве.
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