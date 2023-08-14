https://ria.ru/20230814/turisty-1889935806.html

Туристов, не вылетевших из Екатеринбурга в Анталью, разместили в гостиницах

Туристов, не вылетевших из Екатеринбурга в Анталью, разместили в гостиницах - РИА Новости, 14.08.2023

Туристов, не вылетевших из Екатеринбурга в Анталью, разместили в гостиницах

Российские туристы, не вылетевшие в назначенное время из Екатеринбурга в Анталью, размещены в гостиницах, сообщили в пресс-службе министерства экономического... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T12:58

2023-08-14T12:58

2023-08-14T13:08

туризм

новости - туризм

анталья (провинция)

екатеринбург

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские туристы, не вылетевшие в назначенное время из Екатеринбурга в Анталью, размещены в гостиницах, сообщили в пресс-службе министерства экономического развития.О проблемах с вылетом ранее сообщала РИА Новости одна из туристок. Речь идет о задержке рейсов Red Wings между Антальей и Екатеринбургом с 12 августа. Росавиация сообщала, что это связано с технической неисправностью двух воздушных судов перевозчика и авиакомпания принимает меры для урегулирования ситуации и приведения расписания полетов в соответствии с заявленным."Пассажиры, не вылетевшие в назначенное время из Екатеринбурга, по данным авиаперевозчика, размещены в гостиницах", - сообщили в ведомстве.В Минэкономразвития уточнили, что вопрос транспортировки туристов находится на контроле Росавиации. Там указали, что для урегулирования ситуации Росавиация рекомендовала авиакомпании Red Wings оперативно провести консультации с другими российскими авиакомпаниями по привлечению дополнительных воздушных судов. "Предварительно имеется договорённость по перевозке сегодня части пассажиров силами одной из российских авиакомпаний", - сказали в ведомстве.В министерстве добавили, что находятся на связи с Генконсульством России в Анталье."По информации ассоциации "Турпомощь", в числе пассажиров задержанных рейсов - туристы, приобретавшие туры у компаний-туроператоров, а также индивидуальные путешественники", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20230726/aviareys-1886401968.html

https://ria.ru/20230523/aeroport-1873616983.html

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новости - туризм, анталья (провинция), екатеринбург, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)