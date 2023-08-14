https://ria.ru/20230814/turisty-1889924568.html

Застрявших в Анталье российских туристов вывезут на дополнительном рейсе

Застрявших в Анталье российских туристов вывезут на дополнительном рейсе - РИА Новости, 14.08.2023

Застрявших в Анталье российских туристов вывезут на дополнительном рейсе

Застрявших в Анталье из-за поломки самолета Red Wings туристов вывезут в Екатеринбург на дополнительном рейсе, организованном компанией Pegas Touristik,... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T12:12

2023-08-14T12:12

2023-08-14T12:12

туризм

екатеринбург

анталья (провинция)

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новости - туризм

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Застрявших в Анталье из-за поломки самолета Red Wings туристов вывезут в Екатеринбург на дополнительном рейсе, организованном компанией Pegas Touristik, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Туристов, которые более суток не могут вылететь из Антальи в Екатеринбург и из Екатеринбурга в Анталью туроператоры вывезут на дополнительном рейсе, организованном Pegas Touristik", - сообщили в ассоциации. Как уточнила гендиректор Pegas Touristik Анна Подгорная, слова которой привели в АТОР, рейс по маршруту Москва – Екатеринбург – Анталья – Екатеринбург отправится по мере готовности во второй половине дня сегодня, 14 августа. "Он будет выполняться на самолете Boeing-777 авиакомпании Pegas Fly ("Икар")", - указали в ассоциации. При этом в АТОР заявили, что туроператоры не подтверждают информацию о выселении туристов из отелей - представители отрасли сообщили, что их клиенты ожидают вылета в отелях и не выезжали в аэропорт. "С максимальной долей вероятности... рейс авиакомпании Red Wings WZ6032 Анталья – Екатеринбург не смог вылететь по техническим причинам, которые повлекли и дальнейшие веерные задержки", - уточнили в ассоциации. Также, по информации АТОР, представители авиакомпании Red Wings держат ситуацию на контроле и планируют к вечеру 14 августа решить технические проблемы с самолётом.

https://ria.ru/20230814/rosaviatsiya-1889922234.html

https://ria.ru/20230724/turkish-1886009073.html

екатеринбург

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екатеринбург, анталья (провинция), москва, ассоциация туроператоров россии (атор), boeing 777, новости - туризм