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В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:13 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/trevoga-1889863142.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.08.2023
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях Украины, кроме того, на... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T01:13
2023-08-14T01:13
специальная военная операция на украине
в мире
киев
харьковская область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях Украины, кроме того, на подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги прозвучал в указанных регионах практически одновременно - в 01.03 (совпадает с мск). Ранее воздушная тревога была также объявлена в Одесской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230814/trevoga-1889863019.html
киев
харьковская область
украина
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в мире, киев, харьковская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Харьковская область, Украина, Вооруженные силы РФ
В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

© Фото : Дмитрий РовчакКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© Фото : Дмитрий Ровчак
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях Украины, кроме того, на подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги прозвучал в указанных регионах практически одновременно - в 01.03 (совпадает с мск).
Ранее воздушная тревога была также объявлена в Одесской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевХарьковская областьУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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