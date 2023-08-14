https://ria.ru/20230814/transneft-1889900370.html

Путин поздравил "Транснефть" с тридцатилетием

Путин поздравил "Транснефть" с тридцатилетием - РИА Новости, 14.08.2023

Путин поздравил "Транснефть" с тридцатилетием

Президент России Владимир Путин поздравил компанию "Транснефть" с 30-летием, отметив ее уникальный вклад в развитие нефтегазового комплекса страны и в целом... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T10:34

2023-08-14T10:34

2023-08-14T10:34

экономика

россия

владимир путин

транснефть

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил компанию "Транснефть" с 30-летием, отметив ее уникальный вклад в развитие нефтегазового комплекса страны и в целом отечественной экономики, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас со знаменательной датой - 30-летием компании "Транснефть". За прошедшие годы несколько поколений сотрудников "Транснефти" - инженеров, строителей, рабочих, представителей других специальностей - внесли поистине уникальный вклад в развитие нефтегазового комплекса и в целом отечественной экономики", - говорится в телеграмме. Путин уточнил, что сегодня "Транснефть" по праву считается одним из мировых лидеров в сфере транспортировки нефти и нефтепродуктов. Благодаря профессионализму и созидательной энергии сотрудников компании были запущены в эксплуатацию передовые объекты инфраструктуры отрасли: десятки тысяч километров магистральных трубопроводов, нефтеналивные порты, резервуарные ёмкости, перекачивающие станции. Также глава государства пожелал коллективу и ветеранам компании успехов в осуществлении намеченных планов и замыслов.

https://ria.ru/20230813/stroiteli-1889781407.html

https://ria.ru/20230806/pozdravlenie-1888410092.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, владимир путин, транснефть