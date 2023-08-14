https://ria.ru/20230814/transneft-1889900370.html
Путин поздравил "Транснефть" с тридцатилетием
Путин поздравил "Транснефть" с тридцатилетием - РИА Новости, 14.08.2023
Путин поздравил "Транснефть" с тридцатилетием
Президент России Владимир Путин поздравил компанию "Транснефть" с 30-летием, отметив ее уникальный вклад в развитие нефтегазового комплекса страны и в целом... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T10:34
2023-08-14T10:34
2023-08-14T10:34
экономика
россия
владимир путин
транснефть
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил компанию "Транснефть" с 30-летием, отметив ее уникальный вклад в развитие нефтегазового комплекса страны и в целом отечественной экономики, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас со знаменательной датой - 30-летием компании "Транснефть". За прошедшие годы несколько поколений сотрудников "Транснефти" - инженеров, строителей, рабочих, представителей других специальностей - внесли поистине уникальный вклад в развитие нефтегазового комплекса и в целом отечественной экономики", - говорится в телеграмме. Путин уточнил, что сегодня "Транснефть" по праву считается одним из мировых лидеров в сфере транспортировки нефти и нефтепродуктов. Благодаря профессионализму и созидательной энергии сотрудников компании были запущены в эксплуатацию передовые объекты инфраструктуры отрасли: десятки тысяч километров магистральных трубопроводов, нефтеналивные порты, резервуарные ёмкости, перекачивающие станции. Также глава государства пожелал коллективу и ветеранам компании успехов в осуществлении намеченных планов и замыслов.
https://ria.ru/20230813/stroiteli-1889781407.html
https://ria.ru/20230806/pozdravlenie-1888410092.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, владимир путин, транснефть
Экономика, Россия, Владимир Путин, Транснефть
Путин поздравил "Транснефть" с тридцатилетием
Путин поздравил "Транснефть" с 30-летием, отметив вклад в нефтегазовый комплекс
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил компанию "Транснефть" с 30-летием, отметив ее уникальный вклад в развитие нефтегазового комплекса страны и в целом отечественной экономики, соответствующая телеграмма
опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас со знаменательной датой - 30-летием компании "Транснефть". За прошедшие годы несколько поколений сотрудников "Транснефти" - инженеров, строителей, рабочих, представителей других специальностей - внесли поистине уникальный вклад в развитие нефтегазового комплекса и в целом отечественной экономики", - говорится в телеграмме.
Путин поздравил строителей с профессиональным праздником
Путин уточнил, что сегодня "Транснефть" по праву считается одним из мировых лидеров в сфере транспортировки нефти и нефтепродуктов. Благодаря профессионализму и созидательной энергии сотрудников компании были запущены в эксплуатацию передовые объекты инфраструктуры отрасли: десятки тысяч километров магистральных трубопроводов, нефтеналивные порты, резервуарные ёмкости, перекачивающие станции.
Также глава государства пожелал коллективу и ветеранам компании успехов в осуществлении намеченных планов и замыслов.
Путин поздравил работников железнодорожного транспорта с праздником