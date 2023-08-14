https://ria.ru/20230814/terakt-1890079310.html
Россия решительно осуждает теракт в мечети в Иране
Россия решительно осуждает теракт в мечети в Иране - РИА Новости, 14.08.2023
Россия решительно осуждает теракт в мечети в Иране
Россия решительно осуждает теракт в мечети в Иране и подтверждает готовность к дальнейшему наращиванию сотрудничества с иранскими партнерами в сфере... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T22:40
2023-08-14T22:40
2023-08-14T22:40
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Россия решительно осуждает теракт в мечети в Иране и подтверждает готовность к дальнейшему наращиванию сотрудничества с иранскими партнерами в сфере антитеррора, заявили в понедельник в МИД РФ. "Российская сторона решительно осуждает варварскую террористическую вылазку и выражает глубокое сочувствие семьям, чьи родные и близкие столкнулись с этой бедой. Надеемся, что ответственные за преступление понесут заслуженное наказание", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. В ведомстве добавили, что, по имеющимся данным, среди пострадавших нет российских граждан. "Подтверждаем готовность к дальнейшему наращиванию сотрудничества с иранскими партнерами в сфере антитеррора", - заключили в МИД России. В воскресенье иранские СМИ сообщали, что на мечеть Шах-Черах совершили нападение два террориста, в результате один человек погиб, еще восемь получили ранения. По сообщению агентства Fars, ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство"*. Согласно агентству Tasnim, один из нападавших был застрелен силами правопорядка, второй был схвачен спустя два часа после произошедшего. Его фото распространено в социальных сетях и СМИ. По информации агентства, министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди отправил в отставку своего заместителя по политическим вопросам Мохаммада Резу Голямрезу сразу после начала расследования по делу о теракте в мечети. Это уже второй теракт в иранской мечети Шах-Черах. Предыдущий был совершен в конце октября 2022 года: тогда пятеро неизвестных открыли стрельбу на территории мавзолея. Один из террористов был пойман в ночь теракта. Позже иранские СМИ сообщали, что нападавшие не были гражданами Ирана. В результате того террористического нападения, по данным СМИ, 13 человек погибли, еще 45 получили ранения. В июле агентство Tasnim сообщило о приведении в исполнение смертного приговора двум участникам террористического акта, совершенного в октябре прошлого года в мавзолее Шах-Черах.* Запрещенная в России террористическая организация.
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в мире, россия, иран, исламское государство
В мире, Россия, Иран, Исламское государство
Россия решительно осуждает теракт в мечети в Иране
Россия решительно осуждает теракт в мечети Шах-Черах в Иране
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости.
Россия решительно осуждает теракт в мечети в Иране и подтверждает готовность к дальнейшему наращиванию сотрудничества с иранскими партнерами в сфере антитеррора, заявили
в понедельник в МИД РФ.
«
"Российская сторона решительно осуждает варварскую террористическую вылазку и выражает глубокое сочувствие семьям, чьи родные и близкие столкнулись с этой бедой. Надеемся, что ответственные за преступление понесут заслуженное наказание", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
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В ведомстве добавили, что, по имеющимся данным, среди пострадавших нет российских граждан.
«
"Подтверждаем готовность к дальнейшему наращиванию сотрудничества с иранскими партнерами в сфере антитеррора", - заключили в МИД России.
В воскресенье иранские СМИ сообщали, что на мечеть Шах-Черах совершили нападение два террориста, в результате один человек погиб, еще восемь получили ранения. По сообщению агентства Fars, ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство
"*.
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Согласно агентству Tasnim, один из нападавших был застрелен силами правопорядка, второй был схвачен спустя два часа после произошедшего. Его фото распространено в социальных сетях и СМИ. По информации агентства, министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди отправил в отставку своего заместителя по политическим вопросам Мохаммада Резу Голямрезу сразу после начала расследования по делу о теракте в мечети.
Это уже второй теракт в иранской мечети Шах-Черах. Предыдущий был совершен в конце октября 2022 года: тогда пятеро неизвестных открыли стрельбу на территории мавзолея. Один из террористов был пойман в ночь теракта. Позже иранские СМИ сообщали, что нападавшие не были гражданами Ирана. В результате того террористического нападения, по данным СМИ, 13 человек погибли, еще 45 получили ранения. В июле агентство Tasnim сообщило о приведении в исполнение смертного приговора двум участникам террористического акта, совершенного в октябре прошлого года в мавзолее Шах-Черах.
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