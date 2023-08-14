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В Татарстане обсудили проблемы здоровья в онлайн-формате - РИА Новости, 14.08.2023
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Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
18:25 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/tatarstan-1890039163.html
В Татарстане обсудили проблемы здоровья в онлайн-формате
В Татарстане обсудили проблемы здоровья в онлайн-формате - РИА Новости, 14.08.2023
В Татарстане обсудили проблемы здоровья в онлайн-формате
"Формула здоровья" стала главной темой ежегодного онлайн-форума "100% Татарстан", который проходил с 10 по 11 августа 2023 года на цифровой площадке... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T18:25
2023-08-14T18:25
республика татарстан
талия минуллина
здоровье - общество
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. "Формула здоровья" стала главной темой ежегодного онлайн-форума "100% Татарстан", который проходил с 10 по 11 августа 2023 года на цифровой площадке 100tatarstan.com, сообщают организаторы форума. В течение двух дней эксперты говорили о важности здорового образа жизни и делились советами по улучшению состояния здоровья. Трансляция проходила на трех языках (русском, татарском и английском) и была адресована слушателям всех стран. В мероприятии приняли участие более 129 российских и международных экспертов. Прямые трансляции смотрели порядка 13211 человек из трех стран мира и 21 региона России. Слушатели могли задавать вопросы экспертам в онлайн-режиме. "100% Татарстан — это больше социальный̆ проект о том, что сегодня делает правительство. Здорово, что вот так современно, я считаю, инновационно подходим к коммуникации с населением. Я думаю, это очень интересный проект, который нужно продвинуть на федеральный уровень, потому что это хорошая форма коммуникации с людьми" ¬– приводят организаторы форума слова руководителя Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талии Минуллиной. По словам организаторов форума, это – единственная отраслевая платформа, в рамках которой правительство и эксперты напрямую взаимодействуют с населением. В эфире обсуждались важные темы, касающиеся здорового образа жизни, в том числе диспансеризация, вопросы улучшения иммунитета, питания детей. Наиболее обсуждаемыми темами в чатах стали: "как правильно обследоваться?", "какие льготы есть в сфере здравоохранения", "нетрадиционная медицина, что это такое?", "как не стать жертвой абьюза", "лайфхаки в спорте". В числе прочего эксперты и слушатели делились своими личными историями, а также идеями по проведению социально-спортивно значимых мероприятий. Среди спикеров форума были известные спортсмены и врачи, представители властей Республики Татарстан. "Завершение онлайн-форума "100% Татарстан" не ставит точку во всем разнообразии созданного контента. Все видеоматериалы, записанные за эти два дня, а также материалы 2020, 2021 и 2022 годов можно посмотреть в архиве на сайте абсолютно бесплатно", - отметили организаторы.
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талия минуллина, здоровье - общество
Республика Татарстан, Талия Минуллина, Здоровье - Общество

В Татарстане обсудили проблемы здоровья в онлайн-формате

© iStock.com / Ivanko_BrnjakovicДевушка занимается бегом
Девушка занимается бегом - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© iStock.com / Ivanko_Brnjakovic
Девушка занимается бегом
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. "Формула здоровья" стала главной темой ежегодного онлайн-форума "100% Татарстан", который проходил с 10 по 11 августа 2023 года на цифровой площадке 100tatarstan.com, сообщают организаторы форума.
В течение двух дней эксперты говорили о важности здорового образа жизни и делились советами по улучшению состояния здоровья. Трансляция проходила на трех языках (русском, татарском и английском) и была адресована слушателям всех стран.
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В мероприятии приняли участие более 129 российских и международных экспертов. Прямые трансляции смотрели порядка 13211 человек из трех стран мира и 21 региона России. Слушатели могли задавать вопросы экспертам в онлайн-режиме.
"100% Татарстан — это больше социальный̆ проект о том, что сегодня делает правительство. Здорово, что вот так современно, я считаю, инновационно подходим к коммуникации с населением. Я думаю, это очень интересный проект, который нужно продвинуть на федеральный уровень, потому что это хорошая форма коммуникации с людьми" ¬– приводят организаторы форума слова руководителя Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талии Минуллиной.
По словам организаторов форума, это – единственная отраслевая платформа, в рамках которой правительство и эксперты напрямую взаимодействуют с населением.
В эфире обсуждались важные темы, касающиеся здорового образа жизни, в том числе диспансеризация, вопросы улучшения иммунитета, питания детей. Наиболее обсуждаемыми темами в чатах стали: "как правильно обследоваться?", "какие льготы есть в сфере здравоохранения", "нетрадиционная медицина, что это такое?", "как не стать жертвой абьюза", "лайфхаки в спорте".
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В числе прочего эксперты и слушатели делились своими личными историями, а также идеями по проведению социально-спортивно значимых мероприятий. Среди спикеров форума были известные спортсмены и врачи, представители властей Республики Татарстан.
"Завершение онлайн-форума "100% Татарстан" не ставит точку во всем разнообразии созданного контента. Все видеоматериалы, записанные за эти два дня, а также материалы 2020, 2021 и 2022 годов можно посмотреть в архиве на сайте абсолютно бесплатно", - отметили организаторы.
 
Республика ТатарстанТалия МинуллинаЗдоровье - Общество
 
 
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