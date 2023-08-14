https://ria.ru/20230814/taliban-1890011476.html

В ООН заявили, что талибы не выполнили обещаний

В ООН заявили, что талибы не выполнили обещаний - РИА Новости, 14.08.2023

В ООН заявили, что талибы не выполнили обещаний

Представление о том, что талибы изменились со времен их первого прихода к власти в Афганистане, ошибочно, обещания отменить ограничения в отношении девочек и... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T16:50

2023-08-14T16:50

2023-08-14T16:50

в мире

афганистан

кабул (город)

мохаммад хасан ахунд

оон

талибан

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ЖЕНЕВА, 14 авг - РИА Новости. Представление о том, что талибы изменились со времен их первого прихода к власти в Афганистане, ошибочно, обещания отменить ограничения в отношении девочек и женщин не были ими выполнены, а нарушения прав человека в стране носят систематический характер, говорится в заявлении спецдокладчиков ООН, распространенном УВКПЧ. "Спустя два года после захвата власти в Афганистане движение "Талибан"* продолжает нарушать многие права человека, включая внедрение системы тотальной дискриминации, отчуждения и порабощения женщин и девочек, заявили сегодня эксперты ООН. Разрыв между обещаниями и практикой властей Афганистана де-факто увеличился, а представление о "реформированном" движении "Талибан"* было ошибочным", - сказано в документе. По мнению экспертов ООН, политика, навязываемая талибами афганскому населению в течение последних двух лет, привела к "продолжающемуся, систематическому и шокирующему" нарушению множества прав человека, включая права на образование, на труд, на свободу выражения мнений, собраний и ассоциаций. "Несмотря на заверения фактических властей Талибана* в том, что любые ограничения, особенно в плане доступа к образованию, будут временными, события на местах продемонстрировали ускоренную, систематическую и всеобъемлющую систему сегрегации, маргинализации и преследований", - считают они. Спецдокладчики ООН также сожалеют, что обещания о более "инклюзивной форме правления не были реализованы". Они, в частности, отмечают, что обещания об амнистии для бывших правительственных и военных чиновников "нарушаются", принципы отказа от пыток и жестокого обращения в центрах содержания под стражей "слишком часто игнорируются", меньшинства подвергаются "маргинализации и дискриминации", а адвокаты, судьи, прокуроры и другие связанные с судебной системой люди сталкиваются с "серьезными рисками для безопасности". Спецдокладчики призвали талибов прекратить дискриминацию в отношении женщин, предоставив им доступ к образованию и занятости, остановить репрессии в отношении бывших правительственных и военных чиновников, а также произвольные задержания. "В то время как гуманитарная ситуация и ситуация с правами человека продолжали ухудшаться в течение последних двух лет, ООН предупреждает о "критических пробелах в финансировании" своей гуманитарной деятельности. Это может привести, среди прочих последствий, к прекращению занятий по месту жительства, сокращению продовольственной помощи и закрытию медицинских учреждений", - предупредили эксперты. В январе телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники сообщал, что сформированное движением "Талибан"* правительство Афганистана установило десятидневный срок для закрытия женских салонов красоты в стране и запретило женщинам работать в торговых центрах, однако глава политофиса Сухель Шахин заявил, что это недостоверная информация. С момента прихода к власти в Афганистане движения "Талибан"* права женщин в этой стране были существенно ограничены, в частности, им было запрещено посещать занятия в высших учебных заведениях. В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Занимавший тогда пост президента Афганистана Ашраф Гани покинул страну. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана" и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20230711/afganistan-1883429906.html

https://ria.ru/20220803/oon-1807114209.html

https://ria.ru/20220221/taliby-1774020090.html

афганистан

кабул (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, афганистан, кабул (город), мохаммад хасан ахунд, оон, талибан