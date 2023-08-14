https://ria.ru/20230814/sputniki-1889879295.html

ИСС Решетнева подписала контракт на создание спутниковой системы

ИСС Решетнева подписала контракт на создание спутниковой системы - РИА Новости, 14.08.2023

ИСС Решетнева подписала контракт на создание спутниковой системы

Компания "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" сообщила в telegram-канале о подписании контракта с "Роскосмосом" на создание новой спутниковой... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T08:24

2023-08-14T08:24

2023-08-14T08:24

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Компания "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" сообщила в telegram-канале о подписании контракта с "Роскосмосом" на создание новой спутниковой системы связи СКИФ. "Фирма Решетнёва заключила государственный контракт с госкорпорацией "Роскосмос" на создание космических аппаратов для новой системы спутниковой связи. По условиям контракта специалисты "Решетнева" разработают и создадут два первых космических аппарата для спутниковой системы СКИФ, а также наземный специальный комплекс и наземный комплекс управления", - говорится в понедельник в сообщении компании. Как пояснили в "Решетневе", система СКИФ предназначена для обеспечения высокоскоростного доступа в сеть интернет на территории РФ и сопредельных регионов. Её орбитальный сегмент будет состоять из 12 спутников в трех орбитальных плоскостях на высоте 8070 километров.

https://ria.ru/20230811/luna-1889537654.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, россия, роскосмос