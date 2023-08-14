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ИСС Решетнева подписала контракт на создание спутниковой системы - РИА Новости, 14.08.2023
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Наука
 
08:24 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/sputniki-1889879295.html
ИСС Решетнева подписала контракт на создание спутниковой системы
ИСС Решетнева подписала контракт на создание спутниковой системы - РИА Новости, 14.08.2023
ИСС Решетнева подписала контракт на создание спутниковой системы
Компания "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" сообщила в telegram-канале о подписании контракта с "Роскосмосом" на создание новой спутниковой... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T08:24
2023-08-14T08:24
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Компания "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" сообщила в telegram-канале о подписании контракта с "Роскосмосом" на создание новой спутниковой системы связи СКИФ. "Фирма Решетнёва заключила государственный контракт с госкорпорацией "Роскосмос" на создание космических аппаратов для новой системы спутниковой связи. По условиям контракта специалисты "Решетнева" разработают и создадут два первых космических аппарата для спутниковой системы СКИФ, а также наземный специальный комплекс и наземный комплекс управления", - говорится в понедельник в сообщении компании. Как пояснили в "Решетневе", система СКИФ предназначена для обеспечения высокоскоростного доступа в сеть интернет на территории РФ и сопредельных регионов. Её орбитальный сегмент будет состоять из 12 спутников в трех орбитальных плоскостях на высоте 8070 километров.
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космос - риа наука, россия, роскосмос
Наука, Космос - РИА Наука, Россия, Роскосмос
ИСС Решетнева подписала контракт на создание спутниковой системы

ИСС Решетнева подписала контракт с "Роскосмосом" на создание спутниковой системы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРабота предприятия ОАО "ИСС" имени академика М.Ф. Решетнева"
Работа предприятия ОАО ИСС имени академика М.Ф. Решетнева - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Работа предприятия ОАО "ИСС" имени академика М.Ф. Решетнева". Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Компания "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" сообщила в telegram-канале о подписании контракта с "Роскосмосом" на создание новой спутниковой системы связи СКИФ.
"Фирма Решетнёва заключила государственный контракт с госкорпорацией "Роскосмос" на создание космических аппаратов для новой системы спутниковой связи. По условиям контракта специалисты "Решетнева" разработают и создадут два первых космических аппарата для спутниковой системы СКИФ, а также наземный специальный комплекс и наземный комплекс управления", - говорится в понедельник в сообщении компании.
Как пояснили в "Решетневе", система СКИФ предназначена для обеспечения высокоскоростного доступа в сеть интернет на территории РФ и сопредельных регионов. Её орбитальный сегмент будет состоять из 12 спутников в трех орбитальных плоскостях на высоте 8070 километров.
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