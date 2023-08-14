https://ria.ru/20230814/spetsoperatsiya-1890000734.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 14.08.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском направлении
Российские войска на запорожском направлении отразили две атаки противника, Киев потерял более 50 военнослужащих, один танк, две БМП, французскую самоходку... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T16:08
2023-08-14T16:08
2023-08-14T16:08
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
киев
россия
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889123780_0:134:3163:1913_1920x0_80_0_0_fe71938f08248eee4ae17f5c91bd2ae3.jpg
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские войска на запорожском направлении отразили две атаки противника, Киев потерял более 50 военнослужащих, один танк, две БМП, французскую самоходку Cezar и польскую Krab, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."На запорожском направлении в течение суток подразделениями российской группировки войск при поддержке артиллерии в районе населенного пункта Работино Запорожской области отражены две атаки противника, а также пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери украинских войск составили более 50 украинских военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Cezar производства Франции, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889123780_217:0:2946:2047_1920x0_80_0_0_697c771000290002fca367e232d2f3f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, киев, россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Киев, Россия, Запорожская область
В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском направлении
Минобороны: на Запорожском направлении отражены две атаки ВСУ и уничтожен танк