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В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 14.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:08 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/spetsoperatsiya-1890000734.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 14.08.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском направлении
Российские войска на запорожском направлении отразили две атаки противника, Киев потерял более 50 военнослужащих, один танк, две БМП, французскую самоходку... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T16:08
2023-08-14T16:08
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
киев
россия
запорожская область
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские войска на запорожском направлении отразили две атаки противника, Киев потерял более 50 военнослужащих, один танк, две БМП, французскую самоходку Cezar и польскую Krab, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства."На запорожском направлении в течение суток подразделениями российской группировки войск при поддержке артиллерии в районе населенного пункта Работино Запорожской области отражены две атаки противника, а также пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери украинских войск составили более 50 украинских военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Cezar производства Франции, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, технологии, киев, россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Киев, Россия, Запорожская область
В Минобороны оценили потери ВСУ на Запорожском направлении

Минобороны: на Запорожском направлении отражены две атаки ВСУ и уничтожен танк

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские войска на запорожском направлении отразили две атаки противника, Киев потерял более 50 военнослужащих, один танк, две БМП, французскую самоходку Cezar и польскую Krab, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.
«
"На запорожском направлении в течение суток подразделениями российской группировки войск при поддержке артиллерии в районе населенного пункта Работино Запорожской области отражены две атаки противника, а также пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери украинских войск составили более 50 украинских военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Cezar производства Франции, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииКиевРоссияЗапорожская область
 
 
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