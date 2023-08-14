https://ria.ru/20230814/spetsoperatsiya-1889997854.html

Российская ПВО за сутки сбила 28 украинских дронов

Российская ПВО за сутки сбила 28 украинских дронов - РИА Новости, 14.08.2023

Российская ПВО за сутки сбила 28 украинских дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 28 украинских беспилотников и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T16:00

2023-08-14T16:00

2023-08-14T16:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 28 украинских беспилотников и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки российской ПВО были сбиты 28 украинских дронов в ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областях. Всего с начала спецоперации было уничтожено 458 украинских военных самолетов, 246 вертолетов, 5736 беспилотных летательных аппаратов, 430 зенитных ракетных комплексов, 11291 танк и другие боевые бронированные машины, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5877 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12225 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230814/spetsoperatsiya-1889996240.html

https://ria.ru/20230814/alakran-1889996352.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика