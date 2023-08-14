https://ria.ru/20230814/spetsoperatsiya-1889997854.html
Российская ПВО за сутки сбила 28 украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила 28 украинских дронов - РИА Новости, 14.08.2023
Российская ПВО за сутки сбила 28 украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 28 украинских беспилотников и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T16:00
2023-08-14T16:00
2023-08-14T16:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 28 украинских беспилотников и два снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачено два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки российской ПВО были сбиты 28 украинских дронов в ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областях. Всего с начала спецоперации было уничтожено 458 украинских военных самолетов, 246 вертолетов, 5736 беспилотных летательных аппаратов, 430 зенитных ракетных комплексов, 11291 танк и другие боевые бронированные машины, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5877 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12225 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230814/spetsoperatsiya-1889996240.html
https://ria.ru/20230814/alakran-1889996352.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
Российская ПВО за сутки сбила 28 украинских дронов
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 28 дронов ВСУ и два снаряда HIMARS