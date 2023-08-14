https://ria.ru/20230814/spetsoperatsiya-1889996240.html

ВС России поразили подразделения ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского

ВС России поразили подразделения ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского - РИА Новости, 14.08.2023

ВС России поразили подразделения ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского

Российские военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили на южнодонецком направлении до 240 украинских солдат, три бронемашины, две американские... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T15:55

2023-08-14T15:55

2023-08-14T15:58

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

сша

старомайорское

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили на южнодонецком направлении до 240 украинских солдат, три бронемашины, две американские артсистемы M777 и французскую артустановку Caesar, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."В результате боев уничтожено до 240 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка Caezar французского производства", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток", ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем было нанесено поражение подразделениям противника в районах Урожайного и Старомайорского в ДНР.

https://ria.ru/20230814/alakran-1889996352.html

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сша

старомайорское

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, сша, старомайорское