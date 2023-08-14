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ВС России поразили подразделения ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского - РИА Новости, 14.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:55 14.08.2023 (обновлено: 15:58 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/spetsoperatsiya-1889996240.html
ВС России поразили подразделения ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского
ВС России поразили подразделения ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского - РИА Новости, 14.08.2023
ВС России поразили подразделения ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского
Российские военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили на южнодонецком направлении до 240 украинских солдат, три бронемашины, две американские... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T15:55
2023-08-14T15:58
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
сша
старомайорское
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили на южнодонецком направлении до 240 украинских солдат, три бронемашины, две американские артсистемы M777 и французскую артустановку Caesar, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."В результате боев уничтожено до 240 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка Caezar французского производства", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток", ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем было нанесено поражение подразделениям противника в районах Урожайного и Старомайорского в ДНР.
https://ria.ru/20230814/alakran-1889996352.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, сша, старомайорское
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, США, Старомайорское
ВС России поразили подразделения ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского

Минобороны: в боях на Южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 240 военных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили на южнодонецком направлении до 240 украинских солдат, три бронемашины, две американские артсистемы M777 и французскую артустановку Caesar, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"В результате боев уничтожено до 240 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка Caezar французского производства", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что на южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток", ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем было нанесено поражение подразделениям противника в районах Урожайного и Старомайорского в ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьСШАСтаромайорское
 
 
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