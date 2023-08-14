https://ria.ru/20230814/spetsoperatsiya-1889994902.html

ВС России нанесли удар по местам хранения украинских морских дронов

ВС России нанесли удар по местам хранения украинских морских дронов - РИА Новости, 14.08.2023

ВС России нанесли удар по местам хранения украинских морских дронов

Российские военные нанесли ракетные удары по цехам и складам с украинскими морскими дронами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T15:49

2023-08-14T15:49

2023-08-14T16:32

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российские военные нанесли ракетные удары по цехам и складам с украинскими морскими дронами, сообщили в Минобороны."Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам производства и хранения безэкипажных катеров, применяемых ВСУ для террористических атак", — указали в ведомстве.Там подчеркнули, что поражены все назначенные цели.Как сообщал в понедельник утром мэр Одессы Геннадий Труханов, в городе после серии взрывов вспыхнуло несколько пожаров.Также украинские СМИ писали о взрывах в Херсоне и Запорожье.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на взрыв, устроенный Киевом на Крымском мосту.Украина вновь атаковала переправу через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские Вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.

https://ria.ru/20230814/s-300-1889995229.html

https://ria.ru/20230803/ukraina-1887930207.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, вооруженные силы украины, россия