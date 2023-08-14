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ВС России нанесли удар по местам хранения украинских морских дронов - РИА Новости, 14.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:49 14.08.2023 (обновлено: 16:32 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/spetsoperatsiya-1889994902.html
ВС России нанесли удар по местам хранения украинских морских дронов
ВС России нанесли удар по местам хранения украинских морских дронов - РИА Новости, 14.08.2023
ВС России нанесли удар по местам хранения украинских морских дронов
Российские военные нанесли ракетные удары по цехам и складам с украинскими морскими дронами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T15:49
2023-08-14T16:32
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российские военные нанесли ракетные удары по цехам и складам с украинскими морскими дронами, сообщили в Минобороны."Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам производства и хранения безэкипажных катеров, применяемых ВСУ для террористических атак", — указали в ведомстве.Там подчеркнули, что поражены все назначенные цели.Как сообщал в понедельник утром мэр Одессы Геннадий Труханов, в городе после серии взрывов вспыхнуло несколько пожаров.Также украинские СМИ писали о взрывах в Херсоне и Запорожье.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на взрыв, устроенный Киевом на Крымском мосту.Украина вновь атаковала переправу через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские Вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
https://ria.ru/20230814/s-300-1889995229.html
https://ria.ru/20230803/ukraina-1887930207.html
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безопасность, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия
ВС России нанесли удар по местам хранения украинских морских дронов

Минобороны: ВС России нанесли удары по местам хранения безэкипажных катеров ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПуск ракет с корабля ВМФ РФ по объектам ВСУ
Пуск ракет с корабля ВМФ РФ по объектам ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Пуск ракет с корабля ВМФ РФ по объектам ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Российские военные нанесли ракетные удары по цехам и складам с украинскими морскими дронами, сообщили в Минобороны.
«
"Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам производства и хранения безэкипажных катеров, применяемых ВСУ для террористических атак", — указали в ведомстве.
Там подчеркнули, что поражены все назначенные цели.
Как сообщал в понедельник утром мэр Одессы Геннадий Труханов, в городе после серии взрывов вспыхнуло несколько пожаров.
Также украинские СМИ писали о взрывах в Херсоне и Запорожье.
Уничтоженная позиция дивизиона зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
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Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на взрыв, устроенный Киевом на Крымском мосту.
Украина вновь атаковала переправу через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские Вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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