https://ria.ru/20230814/spetsoperatsiya-1889990543.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.08.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.08.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T17:49

2023-08-14T17:49

2023-08-14T17:49

инфографика

россия

украина

вооруженные силы украины

луганская народная республика

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 14 августа 2023 годаЗа минувшие сутки российские подразделения нанесли удары по местам производства и хранения безэкипажных катеров ВСУ. Все назначенные цели поражены. Кроме того, удалось отбить 16 атак противника на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Запорожском направлениях. Параллельно ликвидированы 152 района скопления живой силы и техники, батарея ЗРК С-300 и склад боеприпасов. В Запорожской области пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы. Средства ПВО перехватили два снаряда РСЗО HIMARS и 28 беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 458 самолетов, 246 вертолетов, 5736 беспилотников, 430 зенитных ракетных комплексов, 1144 реактивные системы залпового огня, 11 291 танк и другие бронемашины, 5877 орудий полевой артиллерии и 12 225 единиц автомобильной техники.

россия

украина

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запорожская область

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