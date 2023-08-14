https://ria.ru/20230814/sotrudnichestvo-1890065194.html

Россия и Лаос обсудили сотрудничество на форуме "Армия-2023"

Россия и Лаос обсудили сотрудничество на форуме "Армия-2023" - РИА Новости, 14.08.2023

Россия и Лаос обсудили сотрудничество на форуме "Армия-2023"

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с заместителем министра обороны Лаосской Народно-Демократической Республики... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T20:45

2023-08-14T20:45

2023-08-14T20:45

россия

лаос

александр фомин

форум "армия — 2023"

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МОСКВА, 14 августа - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с заместителем министра обороны Лаосской Народно-Демократической Республики генерал-лейтенантом Тянтхонгом Сонтаатом в ходе форума "Армия-2023". "Стороны обсудили актуальные вопросы российско-лаосских отношений в военной и военно-технической областях и выразили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление традиционно дружественных связей между вооруженными силами двух стран", - сказали в Минобороны РФ. В российском военном ведомстве отметили, что стороны подтвердили готовность к дальнейшему поддержанию тесной координации по линии оборонных ведомств России и Лаоса.

https://ria.ru/20230814/armiya-2023-1890064320.html

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россия, лаос, александр фомин, форум "армия — 2023"