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Россия и Лаос обсудили сотрудничество на форуме "Армия-2023" - РИА Новости, 14.08.2023
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20:45 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/sotrudnichestvo-1890065194.html
Россия и Лаос обсудили сотрудничество на форуме "Армия-2023"
Россия и Лаос обсудили сотрудничество на форуме "Армия-2023" - РИА Новости, 14.08.2023
Россия и Лаос обсудили сотрудничество на форуме "Армия-2023"
Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с заместителем министра обороны Лаосской Народно-Демократической Республики... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T20:45
2023-08-14T20:45
россия
лаос
александр фомин
форум "армия — 2023"
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МОСКВА, 14 августа - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с заместителем министра обороны Лаосской Народно-Демократической Республики генерал-лейтенантом Тянтхонгом Сонтаатом в ходе форума "Армия-2023". "Стороны обсудили актуальные вопросы российско-лаосских отношений в военной и военно-технической областях и выразили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление традиционно дружественных связей между вооруженными силами двух стран", - сказали в Минобороны РФ. В российском военном ведомстве отметили, что стороны подтвердили готовность к дальнейшему поддержанию тесной координации по линии оборонных ведомств России и Лаоса.
https://ria.ru/20230814/armiya-2023-1890064320.html
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россия, лаос, александр фомин, форум "армия — 2023"
Россия, Лаос, Александр Фомин, Форум "Армия — 2023"
Россия и Лаос обсудили сотрудничество на форуме "Армия-2023"

Замглавы МО России и Лаоса обсудили сотрудничество на форуме "Армия-2023"

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСамолет МиГ-35 на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2023"
Самолет МиГ-35 на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Самолет МиГ-35 на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2023" . Архивное фото
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МОСКВА, 14 августа - РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с заместителем министра обороны Лаосской Народно-Демократической Республики генерал-лейтенантом Тянтхонгом Сонтаатом в ходе форума "Армия-2023".
«
"Стороны обсудили актуальные вопросы российско-лаосских отношений в военной и военно-технической областях и выразили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление традиционно дружественных связей между вооруженными силами двух стран", - сказали в Минобороны РФ.
В российском военном ведомстве отметили, что стороны подтвердили готовность к дальнейшему поддержанию тесной координации по линии оборонных ведомств России и Лаоса.
Международный военно-технический форум АРМИЯ-2023 - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Более 50 производителей из Подмосковья приняли участие в "Армии-2023"
Вчера, 20:37
 
РоссияЛаосАлександр ФоминФорум "Армия — 2023"
 
 
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