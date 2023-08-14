https://ria.ru/20230814/sotrudnichestvo-1890062629.html
Россия и Джибути обсудили сотрудничество оборонных ведомств
Россия и Джибути обсудили сотрудничество оборонных ведомств - РИА Новости, 14.08.2023
Россия и Джибути обсудили сотрудничество оборонных ведомств
Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в ходе форума "Армия-2023" обсудил развитие двусторонних отношений оборонных ведомств с... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T20:27
2023-08-14T20:27
2023-08-14T20:27
здоровье - общество
россия
джибути
кубинка
александр фомин
патриот
форум "армия — 2023"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889926998_0:241:2591:1698_1920x0_80_0_0_5f9b060b3a0ac30b8752c294548149be.jpg
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в ходе форума "Армия-2023" обсудил развитие двусторонних отношений оборонных ведомств с начальником генерального штаба вооруженных сил Республики Джибути дивизионным генералом Закария Шейхом Ибрахимом. "В ходе переговоров была отмечена положительная динамика развития двустороннего военного сотрудничества и определены перспективные направления взаимодействия", - сказали в минобороны РФ. По данным ведомства, Фомин отметил важность развития российско-джибутийских отношений, a также подтвердил готовность министерства обороны РФ продолжать конструктивный диалог. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
https://ria.ru/20230814/udmurtiya-1890057717.html
https://ria.ru/20230814/tekhnika-1890056804.html
россия
джибути
кубинка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1889926998_289:0:2553:1698_1920x0_80_0_0_e6b6fc27ba945b360573a3dc9781afb6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, джибути, кубинка, александр фомин, патриот, форум "армия — 2023"
Здоровье - Общество, Россия, Джибути, Кубинка, Александр Фомин, Патриот, Форум "Армия — 2023"
Россия и Джибути обсудили сотрудничество оборонных ведомств
Минобороны России и генштаб Джибути обсудили сотрудничество оборонных ведомств