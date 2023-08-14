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Россия и Джибути обсудили сотрудничество оборонных ведомств - РИА Новости, 14.08.2023
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20:27 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/sotrudnichestvo-1890062629.html
Россия и Джибути обсудили сотрудничество оборонных ведомств
Россия и Джибути обсудили сотрудничество оборонных ведомств - РИА Новости, 14.08.2023
Россия и Джибути обсудили сотрудничество оборонных ведомств
Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в ходе форума "Армия-2023" обсудил развитие двусторонних отношений оборонных ведомств с... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T20:27
2023-08-14T20:27
здоровье - общество
россия
джибути
кубинка
александр фомин
патриот
форум "армия — 2023"
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в ходе форума "Армия-2023" обсудил развитие двусторонних отношений оборонных ведомств с начальником генерального штаба вооруженных сил Республики Джибути дивизионным генералом Закария Шейхом Ибрахимом. "В ходе переговоров была отмечена положительная динамика развития двустороннего военного сотрудничества и определены перспективные направления взаимодействия", - сказали в минобороны РФ. По данным ведомства, Фомин отметил важность развития российско-джибутийских отношений, a также подтвердил готовность министерства обороны РФ продолжать конструктивный диалог. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
https://ria.ru/20230814/udmurtiya-1890057717.html
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здоровье - общество, россия, джибути, кубинка, александр фомин, патриот, форум "армия — 2023"
Здоровье - Общество, Россия, Джибути, Кубинка, Александр Фомин, Патриот, Форум "Армия — 2023"
Россия и Джибути обсудили сотрудничество оборонных ведомств

Минобороны России и генштаб Джибути обсудили сотрудничество оборонных ведомств

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаги стран - участниц на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"
Флаги стран - участниц на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Флаги стран - участниц на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот". Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в ходе форума "Армия-2023" обсудил развитие двусторонних отношений оборонных ведомств с начальником генерального штаба вооруженных сил Республики Джибути дивизионным генералом Закария Шейхом Ибрахимом.
«
"В ходе переговоров была отмечена положительная динамика развития двустороннего военного сотрудничества и определены перспективные направления взаимодействия", - сказали в минобороны РФ.
В пресс-центре на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
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Вчера, 19:54
По данным ведомства, Фомин отметил важность развития российско-джибутийских отношений, a также подтвердил готовность министерства обороны РФ продолжать конструктивный диалог.
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
Международный военно-технический форум АРМИЯ-2023 - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
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Вчера, 19:46
 
Здоровье - ОбществоРоссияДжибутиКубинкаАлександр ФоминПатриотФорум "Армия — 2023"
 
 
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