https://ria.ru/20230814/sotrudnichestvo-1890062629.html

Россия и Джибути обсудили сотрудничество оборонных ведомств

Россия и Джибути обсудили сотрудничество оборонных ведомств - РИА Новости, 14.08.2023

Россия и Джибути обсудили сотрудничество оборонных ведомств

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в ходе форума "Армия-2023" обсудил развитие двусторонних отношений оборонных ведомств с... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T20:27

2023-08-14T20:27

2023-08-14T20:27

здоровье - общество

россия

джибути

кубинка

александр фомин

патриот

форум "армия — 2023"

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МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин в ходе форума "Армия-2023" обсудил развитие двусторонних отношений оборонных ведомств с начальником генерального штаба вооруженных сил Республики Джибути дивизионным генералом Закария Шейхом Ибрахимом. "В ходе переговоров была отмечена положительная динамика развития двустороннего военного сотрудничества и определены перспективные направления взаимодействия", - сказали в минобороны РФ. По данным ведомства, Фомин отметил важность развития российско-джибутийских отношений, a также подтвердил готовность министерства обороны РФ продолжать конструктивный диалог. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

https://ria.ru/20230814/udmurtiya-1890057717.html

https://ria.ru/20230814/tekhnika-1890056804.html

россия

джибути

кубинка

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здоровье - общество, россия, джибути, кубинка, александр фомин, патриот, форум "армия — 2023"