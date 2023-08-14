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Украина обсудила с ФРГ перспективы сотрудничества для восстановления страны - РИА Новости, 14.08.2023
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16:39 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/sotrudnichestvo-1890007438.html
Украина обсудила с ФРГ перспективы сотрудничества для восстановления страны
Украина обсудила с ФРГ перспективы сотрудничества для восстановления страны - РИА Новости, 14.08.2023
Украина обсудила с ФРГ перспективы сотрудничества для восстановления страны
Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что обсудил с министром финансов Германии Кристианом Линднером перспективы сотрудничества Киева с немецкими кредитными... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T16:39
2023-08-14T16:39
в мире
украина
кристиан линднер
денис шмыгаль
киев
германия
цены на нефть
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что обсудил с министром финансов Германии Кристианом Линднером перспективы сотрудничества Киева с немецкими кредитными учреждениями для восстановления Украины. Ранее немецкое информагентство dpa сообщило, что министр финансов ФРГ и лидер партии СвДП Кристиан Линднер в понедельник утром прибыл с визитом в Киев для проведения переговоров. "Важная встреча с министром финансов Германии Кристианом Линднером, который прибыл с визитом на Украину… Обсудили перспективы сотрудничества Украины с немецким кредитным учреждением для восстановления (KfW). Реализуем 5 совместных инвестиционных проектов на 247 миллионов евро, готовим еще три на 73 миллиона евро", - написал Шмыгаль в своем телеграм-канале. Он выразил надежду, что немецкий бизнес будет участвовать в восстановлении Украины. Также украинский премьер поблагодарил Германию за военную, санкционную, финансовую поддержку. "Украина получила от Германии более 1,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи, большинство в виде гранта… Кристиан Линднер подчеркнул, что Германия будет и в дальнейшем поддерживать Украину, а наши проекты сотрудничества будут иметь долговременный характер", - добавил Шмыгаль.
https://ria.ru/20230805/zerno-1888375005.html
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в мире, украина, кристиан линднер, денис шмыгаль, киев, германия, цены на нефть
В мире, Украина, Кристиан Линднер, Денис Шмыгаль, Киев, Германия, Цены на нефть
Украина обсудила с ФРГ перспективы сотрудничества для восстановления страны

Шмыгаль обсудил с Линднером перспективы сотрудничества для восстановления страны

© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что обсудил с министром финансов Германии Кристианом Линднером перспективы сотрудничества Киева с немецкими кредитными учреждениями для восстановления Украины.
Ранее немецкое информагентство dpa сообщило, что министр финансов ФРГ и лидер партии СвДП Кристиан Линднер в понедельник утром прибыл с визитом в Киев для проведения переговоров.
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"Важная встреча с министром финансов Германии Кристианом Линднером, который прибыл с визитом на Украину… Обсудили перспективы сотрудничества Украины с немецким кредитным учреждением для восстановления (KfW). Реализуем 5 совместных инвестиционных проектов на 247 миллионов евро, готовим еще три на 73 миллиона евро", - написал Шмыгаль в своем телеграм-канале.
Он выразил надежду, что немецкий бизнес будет участвовать в восстановлении Украины. Также украинский премьер поблагодарил Германию за военную, санкционную, финансовую поддержку.
«
"Украина получила от Германии более 1,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи, большинство в виде гранта… Кристиан Линднер подчеркнул, что Германия будет и в дальнейшем поддерживать Украину, а наши проекты сотрудничества будут иметь долговременный характер", - добавил Шмыгаль.
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В миреУкраинаКристиан ЛинднерДенис ШмыгальКиевГерманияЦены на нефть
 
 
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