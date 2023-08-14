https://ria.ru/20230814/sorevnovaniya-1889971810.html

В Кузбассе стартовали соревнования "Кубок Защитников Отечества"

В Кузбассе стартовали соревнования "Кубок Защитников Отечества" - РИА Новости, 14.08.2023

В Кузбассе стартовали соревнования "Кубок Защитников Отечества"

В Кузбассе стартовали межрегиональные соревнования "Кубок Защитников Отечества", сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T14:42

2023-08-14T14:42

2023-08-14T15:46

кемеровская область

одес байсултанов

красноярский край

белово

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КЕМЕРОВО, 14 авг – РИА Новости. В Кузбассе стартовали межрегиональные соревнования "Кубок Защитников Отечества", сообщила пресс-служба правительства региона. "Государственный фонд "Защитники Отечества" с 14 по 17 августа в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" проводит в Кузбассе соревнования среди команд ветеранов СВО Сибирского федерального округа. Площадкой стал спорткомплекс "Металлург" в городе Белово. Соорганизаторами "Кубка Защитников Отечества" выступили Паралимпийский комитет России, Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, министерство физической культуры и спорта Кузбасса при поддержке министерства спорта Российской Федерации. В церемонии открытия приняли участие председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева и президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков", – говорится в сообщении. "Адаптивный и массовый спорт, как показывает практика работы фонда, являются очень действенными средствами реабилитации и, в том числе, формируют у наших подопечных мотивацию к активной жизни в целом. Организованное фондом и Паралимпийским комитетом России мероприятие призвано как показать уже имеющиеся успешные примеры вовлечения защитников отечества в спорт, так и продемонстрировать возможности в этой сфере для всех ветеранов", - приводятся в сообщении слова Цивилевой. Состязаться параспортсмены – ветераны спецоперации будут в пулевой стрельбе, армрестлинге, стрельбе из лука, пауэрлифтинге и настольном теннисе. Кроме того, будут организованы мастер-классы по этим видам спорта. Отмечается, что для участия в "Кубке Защитников Отечества" заявились 10 команд из Кузбасса, Алтайского и Красноярского краев, республик Тыва, Хакасия, Алтай, Омской, Новосибирской, Иркутской и Томской областей. "Министерство спорта России уделяет особое внимание созданию условий для занятий ветеранов физической культурой и спортом. Инициатива государственного фонда "Защитники Отечества" и Паралимпийского комитета России была поддержана, и сегодня мы являемся свидетелями первого официального физкультурного мероприятия среди ветеранов СВО. На спортивных площадках гостеприимной кузбасской земли собрались настоящие защитники отечества, которые, не жалея себя, отстаивали интересы нашей родины в ходе специальной военной операции", - отметил замминистра спорта РФ Одес Байсултанов в приветствии, направленном участникам, организаторам и гостям Кубка. "Участие в специальной военной операции невозможно без мужества, стойкости и героизма и отличной физической подготовки. Эти качества помогут вам в полной мере проявить себя и в спорте. Для многих из вас "Кубок Защитников Отечества" - это первые шаги в паралимпийский спорт. Накануне соревнований наши паралимпийцы, среди которых участники боевых действий в Чечне и уже специальной военной операции, проведут Паралимпийский урок и мастер-классы… Это первые соревнования сборных команд субъектов РФ среди ветеранов СВО. Мы планируем провести такие же комплексные мероприятия в каждом федеральном округе и сделать их традиционными", - подчеркнул Рожков.

https://ria.ru/20230809/kuzbass-1889018831.html

https://ria.ru/20230809/kuzbass-1889012406.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кемеровская область, одес байсултанов, красноярский край, белово