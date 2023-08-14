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Собянин сообщил о монтаже эстакад на первом участке южного направления МСД
Собянин сообщил о монтаже эстакад на первом участке южного направления МСД - РИА Новости, 14.08.2023
Собянин сообщил о монтаже эстакад на первом участке южного направления МСД
Монтаж эстакад через ж/д пути МЦК на первом участке южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) завершили в Москве, сообщил мэр столицы Сергей... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T07:45
2023-08-14T07:45
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Монтаж эстакад через ж/д пути МЦК на первом участке южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) завершили в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Закончили монтаж эстакад через ж/д пути МЦК на первом участке Южного направления Московского скоростного диаметра. Проводили его без остановки движения по МЦК. Это важный транспортный узел - он свяжет ТТК, МСД и улицу Пруд-Ключики", - написал мэр в своем телеграм-канале. По его словам, благодаря эстакадам разгрузится участок третьего кольца от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта и снимется нагрузка на Волгоградский проспект, шоссе Энтузиастов, Нижегородскую улицу и ТТК. Он добавил, что на 90% готов пешеходный переход в районе первого Тушинского проезда через пути МЦД-2, который свяжет Волоколамское шоссе в районе дома №114 и первый Тушинский проезд, обеспечив безопасный путь через железную дорогу. "Сейчас идут отделочные работы и благоустройство территории. В сентябре должны закончить", - уточнил Собянин.
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общество, москва, городское хозяйство москвы, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Городское хозяйство Москвы, Сергей Собянин
Собянин сообщил о монтаже эстакад на первом участке южного направления МСД
Собянин сообщил о завершении монтажа эстакад на южном направлении МСД
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости.
Монтаж эстакад через ж/д пути МЦК на первом участке южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) завершили в Москве, сообщил
мэр столицы Сергей Собянин.
"Закончили монтаж эстакад через ж/д пути МЦК на первом участке Южного направления Московского скоростного диаметра. Проводили его без остановки движения по МЦК. Это важный транспортный узел - он свяжет ТТК, МСД и улицу Пруд-Ключики", - написал мэр в своем телеграм-канале.
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По его словам, благодаря эстакадам разгрузится участок третьего кольца от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта и снимется нагрузка на Волгоградский проспект, шоссе Энтузиастов, Нижегородскую улицу и ТТК.
Он добавил, что на 90% готов пешеходный переход в районе первого Тушинского проезда через пути МЦД-2, который свяжет Волоколамское шоссе в районе дома №114 и первый Тушинский проезд, обеспечив безопасный путь через железную дорогу.
"Сейчас идут отделочные работы и благоустройство территории. В сентябре должны закончить", - уточнил Собянин.
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