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Украинские войска выпустили два кассетных снаряда по Донецку
Украинские войска выпустили два кассетных снаряда по Донецку - РИА Новости, 14.08.2023
Украинские войска выпустили два кассетных снаряда по Донецку
Украинские войска ранним утром в понедельник выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T06:08
2023-08-14T06:08
2023-08-14T06:08
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
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сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 14 авг - РИА Новости. Украинские войска ранним утром в понедельник выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 5.50 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230813/pogibshiy-1889857374.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
Украинские войска выпустили два кассетных снаряда по Донецку
Украинские войска в 5.50 выпустили два кассетных снаряда по Донецку