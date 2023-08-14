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Норвегия поставит Украине антидроновую систему - РИА Новости, 14.08.2023
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15:35 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/sistema-1889991896.html
Норвегия поставит Украине антидроновую систему
Норвегия поставит Украине антидроновую систему - РИА Новости, 14.08.2023
Норвегия поставит Украине антидроновую систему
Норвежская международная технологическая группа Kongsberg Gruppen поставит Украине систему борьбы с БПЛА стоимостью 740 миллионов норвежских крон (70,8 миллиона РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T15:35
2023-08-14T15:35
в мире
украина
россия
норвегия
сергей лавров
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нато
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Норвежская международная технологическая группа Kongsberg Gruppen поставит Украине систему борьбы с БПЛА стоимостью 740 миллионов норвежских крон (70,8 миллиона долларов), сообщает правительство Норвегии. "Компания Kongsberg Defence &amp; Aerospace (одно из трех бизнес-подразделений Kongsberg Gruppen - ред.) получила контракт на поставку на Украину недавно разработанной системы борьбы с беспилотниками стоимостью 740 миллионов норвежских крон", - говорится в сообщении. Отмечается, что поставка дорогостоящей системы будет осуществляться через Международный фонд поддержки Украины (IFU), основным вкладчиком которого является Норвегия. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, украина, россия, норвегия, сергей лавров, дмитрий песков, нато
В мире, Украина, Россия, Норвегия, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО
Норвегия поставит Украине антидроновую систему

Норвегия поставит Украине антидроновую систему стоимостью 740 миллионов долларов

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкОсло
Осло - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Норвежская международная технологическая группа Kongsberg Gruppen поставит Украине систему борьбы с БПЛА стоимостью 740 миллионов норвежских крон (70,8 миллиона долларов), сообщает правительство Норвегии.
«
"Компания Kongsberg Defence & Aerospace (одно из трех бизнес-подразделений Kongsberg Gruppen - ред.) получила контракт на поставку на Украину недавно разработанной системы борьбы с беспилотниками стоимостью 740 миллионов норвежских крон", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поставка дорогостоящей системы будет осуществляться через Международный фонд поддержки Украины (IFU), основным вкладчиком которого является Норвегия.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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В миреУкраинаРоссияНорвегияСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТО
 
 
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