https://ria.ru/20230814/shkolnitsa-1889964692.html
В Оренбургской области ищут школьницу, пропавшую 11 августа
В Оренбургской области ищут школьницу, пропавшую 11 августа - РИА Новости, 14.08.2023
В Оренбургской области ищут школьницу, пропавшую 11 августа
Правоохранители ищут школьницу, пропавшую 11 августа в оренбургском Орске, сообщили в пресс-службе управления МВД по Оренбургской области. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T14:17
2023-08-14T14:17
2023-08-14T14:17
происшествия
оренбургская область
орск
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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УФА, 14 авг – РИА Новости. Правоохранители ищут школьницу, пропавшую 11 августа в оренбургском Орске, сообщили в пресс-службе управления МВД по Оренбургской области. "Разыскивается несовершеннолетняя Ребро Василиса Владимировна, 2010 года рождения, жительница поселка Первомайский города Орска, Оренбургской области, которая в ночь на 11 августа самостоятельно ушла из дома в неизвестном направлении и до настоящего времени её местонахождение не установлено", - говорится в сообщении областной полиции. По данным ведомства, девочке на вид 14-15 лет, ее рост составляет 155 сантиметров, среднего телосложения, волосы тёмные до плеч. Девочка ушла из дома с личными документами. "Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, незамедлительно сообщить по телефонам: (35337) 29-50-00, 29-55-00, 29-51-00, 29-51-30, 8-932-555-00-20, 8-912-347-24-09, 8-961-947-40-44 – анонимность гарантируется", - сообщили в пресс-службе УМВД по области.
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происшествия, оренбургская область, орск, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Оренбургская область, Орск, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Оренбургской области ищут школьницу, пропавшую 11 августа
В Оренбургской области ищут школьницу, пропавшую 11 августа в поселке Орск