https://ria.ru/20230814/s-300-1889995229.html

ВС России поразили батарею украинских С-300 в Николаевской области

ВС России поразили батарею украинских С-300 в Николаевской области - РИА Новости, 14.08.2023

ВС России поразили батарею украинских С-300 в Николаевской области

Российские военные поразили батарею украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в Николаевской области, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T15:51

2023-08-14T15:51

2023-08-14T15:54

специальная военная операция на украине

россия

николаевская область

зрк с-300

безопасность

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские военные поразили батарею украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в Николаевской области, сообщило министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Зеленый Гай Николаевской области поражена батарея зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сводке военного ведомства.В целом в течение суток российские военные нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 152 районах, отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20230814/bespilotniki-1889915865.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

россия, николаевская область, зрк с-300, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр