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ВС России поразили батарею украинских С-300 в Николаевской области
ВС России поразили батарею украинских С-300 в Николаевской области - РИА Новости, 14.08.2023
ВС России поразили батарею украинских С-300 в Николаевской области
Российские военные поразили батарею украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в Николаевской области, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T15:51
2023-08-14T15:51
2023-08-14T15:54
специальная военная операция на украине
россия
николаевская область
зрк с-300
безопасность
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские военные поразили батарею украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в Николаевской области, сообщило министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Зеленый Гай Николаевской области поражена батарея зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сводке военного ведомства.В целом в течение суток российские военные нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 152 районах, отмечает МО РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ВС России поразили батарею украинских С-300 в Николаевской области
Минобороны: ВС России поразили батарею украинских С-300 в Николаевской области