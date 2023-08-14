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ВС России поразили батарею украинских С-300 в Николаевской области - РИА Новости, 14.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:51 14.08.2023 (обновлено: 15:54 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/s-300-1889995229.html
ВС России поразили батарею украинских С-300 в Николаевской области
ВС России поразили батарею украинских С-300 в Николаевской области - РИА Новости, 14.08.2023
ВС России поразили батарею украинских С-300 в Николаевской области
Российские военные поразили батарею украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в Николаевской области, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T15:51
2023-08-14T15:54
специальная военная операция на украине
россия
николаевская область
зрк с-300
безопасность
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские военные поразили батарею украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в Николаевской области, сообщило министерство обороны РФ."В районе населенного пункта Зеленый Гай Николаевской области поражена батарея зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сводке военного ведомства.В целом в течение суток российские военные нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 152 районах, отмечает МО РФ.
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россия
николаевская область
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россия, николаевская область, зрк с-300, безопасность, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Николаевская область, ЗРК С-300, Безопасность, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
ВС России поразили батарею украинских С-300 в Николаевской области

Минобороны: ВС России поразили батарею украинских С-300 в Николаевской области

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкУничтоженная позиция дивизиона зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ
Уничтоженная позиция дивизиона зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Уничтоженная позиция дивизиона зенитного ракетного комплекса С-300 ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Российские военные поразили батарею украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в Николаевской области, сообщило министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Зеленый Гай Николаевской области поражена батарея зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сводке военного ведомства.
В целом в течение суток российские военные нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 152 районах, отмечает МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияНиколаевская областьЗРК С-300БезопасностьУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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