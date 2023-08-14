https://ria.ru/20230814/rosoboroneksport-1889937407.html

"Рособоронэкспорт" подписал контракт на сумму более 500 миллионов долларов

"Рособоронэкспорт" подписал контракт на сумму более 500 миллионов долларов - РИА Новости, 14.08.2023

"Рособоронэкспорт" подписал контракт на сумму более 500 миллионов долларов

"Рособоронэкспорт" в первый день форума "Армия-2023" подписал контракт на сумму свыше 500 миллионов долларов, сообщил гендиректор РОЭ Александр Михеев. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T13:07

2023-08-14T13:07

2023-08-14T14:25

рособоронэкспорт

форум "армия — 2023"

безопасность

россия

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КУБИНКА (Московская обл.), 14 авг - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" в первый день форума "Армия-2023" подписал контракт на сумму свыше 500 миллионов долларов, сообщил гендиректор РОЭ Александр Михеев.Об этом он доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу, который совершил обход экспозиции выставки."Работа "Рособоронэкспорта" на форуме "Армия-2023" 14 августа началась с подписания крупного контракта с иностранным партнером. Общая сумма подписанного контракта превысила 500 миллионов долларов", - цитирует Михеева пресс-служба РОЭ.Михеев напомнил, что в 2022 году на форуме были подписаны контракты на общую сумму 400 миллионов долларов.Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

рособоронэкспорт, форум "армия — 2023", безопасность, россия