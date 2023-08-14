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"Рособоронэкспорт" подписал контракт на сумму более 500 миллионов долларов - РИА Новости, 14.08.2023
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13:07 14.08.2023 (обновлено: 14:25 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/rosoboroneksport-1889937407.html
"Рособоронэкспорт" подписал контракт на сумму более 500 миллионов долларов
"Рособоронэкспорт" подписал контракт на сумму более 500 миллионов долларов - РИА Новости, 14.08.2023
"Рособоронэкспорт" подписал контракт на сумму более 500 миллионов долларов
"Рособоронэкспорт" в первый день форума "Армия-2023" подписал контракт на сумму свыше 500 миллионов долларов, сообщил гендиректор РОЭ Александр Михеев. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T13:07
2023-08-14T14:25
рособоронэкспорт
форум "армия — 2023"
безопасность
россия
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КУБИНКА (Московская обл.), 14 авг - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" в первый день форума "Армия-2023" подписал контракт на сумму свыше 500 миллионов долларов, сообщил гендиректор РОЭ Александр Михеев.Об этом он доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу, который совершил обход экспозиции выставки."Работа "Рособоронэкспорта" на форуме "Армия-2023" 14 августа началась с подписания крупного контракта с иностранным партнером. Общая сумма подписанного контракта превысила 500 миллионов долларов", - цитирует Михеева пресс-служба РОЭ.Михеев напомнил, что в 2022 году на форуме были подписаны контракты на общую сумму 400 миллионов долларов.Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
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рособоронэкспорт, форум "армия — 2023", безопасность, россия
Рособоронэкспорт, Форум "Армия — 2023", Безопасность, Россия
"Рособоронэкспорт" подписал контракт на сумму более 500 миллионов долларов

"Рособоронэкспорт" на "Армии" подписал контракт на более 500 миллионов долларов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВ пресс-центре на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"
В пресс-центре на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
В пресс-центре на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2023" в Конгрессно-выставочном центре "Патриот"
Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская обл.), 14 авг - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" в первый день форума "Армия-2023" подписал контракт на сумму свыше 500 миллионов долларов, сообщил гендиректор РОЭ Александр Михеев.
Об этом он доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу, который совершил обход экспозиции выставки.
"Работа "Рособоронэкспорта" на форуме "Армия-2023" 14 августа началась с подписания крупного контракта с иностранным партнером. Общая сумма подписанного контракта превысила 500 миллионов долларов", - цитирует Михеева пресс-служба РОЭ.
Михеев напомнил, что в 2022 году на форуме были подписаны контракты на общую сумму 400 миллионов долларов.
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Шойгу показали беспилотники, самолеты и вертолеты на форуме "Армия"
10:39
 
РособоронэкспортФорум "Армия — 2023"БезопасностьРоссия
 
 
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