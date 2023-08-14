https://ria.ru/20230814/rosatom-1889968560.html
"Росатом" планирует получить рекордную выручку в этом году
"Росатом" планирует получить рекордную выручку в этом году - РИА Новости, 14.08.2023
"Росатом" планирует получить рекордную выручку в этом году
Выручка "Росатома" в открытой части в нынешнем году превысит 2 триллиона рублей, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T14:30
2023-08-14T14:30
2023-08-14T15:41
экономика
россия
алексей лихачев
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Выручка "Росатома" в открытой части в нынешнем году превысит 2 триллиона рублей, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "У нас нет сомнений, что в этом году мы превысим выручку в открытой только части в два триллиона рублей ‒ это рост за шесть лет практически в два раза", - сказал Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным."Нам чуть-чуть помогает правительство ‒ 60% рост бюджетных инвестиций, но, Владимир Владимирович, они перекрываются троекратно нашими налоговыми отчислениями. Это наше участие по линии софинансирования в нацпроект", - добавил Лихачев.По его словам, второй год собственные инвестиции "Росатома" превышают 1 триллион рублей. "Это будет и в этом году, ‒ это кратный, более чем в восемь раз, рост за последние шесть лет", - отметил глава атомной госкорпорации.
https://ria.ru/20230814/rosatom-1889967375.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, алексей лихачев, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Россия, Алексей Лихачев, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
"Росатом" планирует получить рекордную выручку в этом году
Лихачев: выручка "Росатома" в открытой часть превысит два триллиона рублей