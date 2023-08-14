https://ria.ru/20230814/rosatom-1889968560.html

"Росатом" планирует получить рекордную выручку в этом году

"Росатом" планирует получить рекордную выручку в этом году - РИА Новости, 14.08.2023

"Росатом" планирует получить рекордную выручку в этом году

Выручка "Росатома" в открытой части в нынешнем году превысит 2 триллиона рублей, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T14:30

2023-08-14T14:30

2023-08-14T15:41

экономика

россия

алексей лихачев

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Выручка "Росатома" в открытой части в нынешнем году превысит 2 триллиона рублей, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "У нас нет сомнений, что в этом году мы превысим выручку в открытой только части в два триллиона рублей ‒ это рост за шесть лет практически в два раза", - сказал Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным."Нам чуть-чуть помогает правительство ‒ 60% рост бюджетных инвестиций, но, Владимир Владимирович, они перекрываются троекратно нашими налоговыми отчислениями. Это наше участие по линии софинансирования в нацпроект", - добавил Лихачев.По его словам, второй год собственные инвестиции "Росатома" превышают 1 триллион рублей. "Это будет и в этом году, ‒ это кратный, более чем в восемь раз, рост за последние шесть лет", - отметил глава атомной госкорпорации.

https://ria.ru/20230814/rosatom-1889967375.html

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Наталья Макарова

экономика, россия, алексей лихачев, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"