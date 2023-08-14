https://ria.ru/20230814/rosatom-1889967375.html
Лихачев рассказал о развитии "Росатома"
Лихачев рассказал о развитии "Росатома" - РИА Новости, 14.08.2023
Лихачев рассказал о развитии "Росатома"
Несмотря на текущую геополитическую ситуацию, "Росатом" сохраняет все позитивные тенденции своего развития, заявил генеральный директор атомной госкорпорации... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T14:22
2023-08-14T14:22
2023-08-14T14:22
россия
алексей лихачев
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
экономика
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Несмотря на текущую геополитическую ситуацию, "Росатом" сохраняет все позитивные тенденции своего развития, заявил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. "Владимир Владимирович, итоги года окончательно утверждены наблюдательным советом. Мы, несмотря на внешнее давление, прошли первое полугодие уверенно, все позитивные тенденции сохраняются. Можем говорить сейчас о прогнозе до конца года и по экономическим показателям, по основным проектам, гособоронзаказ будет выполнен на 100%, все федеральные проекты также выполняются в срок", - сказал Лихачев.
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россия, алексей лихачев, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика
Россия, Алексей Лихачев, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Экономика
Лихачев рассказал о развитии "Росатома"
Лихачев: "Росатом" сохраняет все позитивные тенденции своего развития
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Несмотря на текущую геополитическую ситуацию, "Росатом" сохраняет все позитивные тенденции своего развития, заявил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Владимир Владимирович, итоги года окончательно утверждены наблюдательным советом. Мы, несмотря на внешнее давление, прошли первое полугодие уверенно, все позитивные тенденции сохраняются. Можем говорить сейчас о прогнозе до конца года и по экономическим показателям, по основным проектам, гособоронзаказ будет выполнен на 100%, все федеральные проекты также выполняются в срок", - сказал Лихачев.
"Росатом" вышел на второе место в мире по запасам урана