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Rheinmetall поставит Украине разведывательные беспилотники Luna NG - РИА Новости, 14.08.2023
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18:25 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/rheinmetall-1890039937.html
Rheinmetall поставит Украине разведывательные беспилотники Luna NG
Rheinmetall поставит Украине разведывательные беспилотники Luna NG - РИА Новости, 14.08.2023
Rheinmetall поставит Украине разведывательные беспилотники Luna NG
Германский оборонный концерн Rheinmetall подтвердил, что до конца года поставит Украине беспилотный комплекс Luna NG для ведения воздушной разведки. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T18:25
2023-08-14T18:25
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 14 авг - РИА Новости. Германский оборонный концерн Rheinmetall подтвердил, что до конца года поставит Украине беспилотный комплекс Luna NG для ведения воздушной разведки. Ранее газета Bild со ссылкой на собственную информацию сообщила, что оборонная компания до конца 2023 года по заказу Германии поставит украинским вооруженным силам беспилотный комплекс Luna NG для ведения воздушной разведки. Отмечалось, что новые БПЛА также способны обеспечивать работу сети LTE, перехватывать или глушить связь. Новый беспилотник Rheinmetall имеет максимальную высоту полета в 5 000 метров и дальность разведки в несколько сотен километров. "Беспилотный летательный аппарат нового поколения для ближней разведки (Luna NG) теперь будет использоваться на Украине. Еще в 2023 году дюссельдорфский технологический концерн по заказу ФРГ поставит украинским вооруженным силам систему для ведения воздушной разведки", - говорится в релизе Rheinmetall. Концерт уточняет, что сумма заказа на эту систему не превышает двузначного числа миллионов евро. "Система Luna NG уже может похвастаться несколькими тысячами часов налета и хорошо зарекомендовала себя на вооружении иностранных заказчиков", - добавили в компании. Уточняется, что беспилотная авиационная система Luna NG состоит из наземной станции управления с несколькими БПЛА. В состав системы также входят пусковая катапульта, дополнительная страховочная сетка для посадки и оборудование для быстрого ремонта. Все компоненты системы загружаются на грузовики типа HX со сменными системами погрузки от Rheinmetall MAN Military Vehicles. "Аэродинамическая, сверхлегкая и высокоустойчивая конструкция беспилотника Luna NG обеспечивает продолжительность полета более 12 часов. Благодаря дальности передачи данных через опциональное оборудование SatCom он способен вести разведку на расстоянии нескольких сотен километров с достаточным временем простоя над местом выполнения задачи", - уточнили в компании. Отмечается, что Luna NG является частью комплексного пакета помощи, который правительство Германии в июле 2023 года запланировало оказывать Киеву. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, германия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Rheinmetall поставит Украине разведывательные беспилотники Luna NG

Rheinmetall подтвердил поставку Украине до конца года БПЛА Luna NG для разведки

© AP Photo / Martin MeissnerШтаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе
Штаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© AP Photo / Martin Meissner
Штаб-квартира концерна Rheinmetall в Дюссельдорфе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 14 авг - РИА Новости. Германский оборонный концерн Rheinmetall подтвердил, что до конца года поставит Украине беспилотный комплекс Luna NG для ведения воздушной разведки.
Ранее газета Bild со ссылкой на собственную информацию сообщила, что оборонная компания до конца 2023 года по заказу Германии поставит украинским вооруженным силам беспилотный комплекс Luna NG для ведения воздушной разведки. Отмечалось, что новые БПЛА также способны обеспечивать работу сети LTE, перехватывать или глушить связь. Новый беспилотник Rheinmetall имеет максимальную высоту полета в 5 000 метров и дальность разведки в несколько сотен километров.
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"Беспилотный летательный аппарат нового поколения для ближней разведки (Luna NG) теперь будет использоваться на Украине. Еще в 2023 году дюссельдорфский технологический концерн по заказу ФРГ поставит украинским вооруженным силам систему для ведения воздушной разведки", - говорится в релизе Rheinmetall.
Концерт уточняет, что сумма заказа на эту систему не превышает двузначного числа миллионов евро. "Система Luna NG уже может похвастаться несколькими тысячами часов налета и хорошо зарекомендовала себя на вооружении иностранных заказчиков", - добавили в компании.
Уточняется, что беспилотная авиационная система Luna NG состоит из наземной станции управления с несколькими БПЛА. В состав системы также входят пусковая катапульта, дополнительная страховочная сетка для посадки и оборудование для быстрого ремонта. Все компоненты системы загружаются на грузовики типа HX со сменными системами погрузки от Rheinmetall MAN Military Vehicles.
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"Аэродинамическая, сверхлегкая и высокоустойчивая конструкция беспилотника Luna NG обеспечивает продолжительность полета более 12 часов. Благодаря дальности передачи данных через опциональное оборудование SatCom он способен вести разведку на расстоянии нескольких сотен километров с достаточным временем простоя над местом выполнения задачи", - уточнили в компании. Отмечается, что Luna NG является частью комплексного пакета помощи, который правительство Германии в июле 2023 года запланировало оказывать Киеву.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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