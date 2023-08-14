https://ria.ru/20230814/rets-1890034744.html

РЭЦ: определены лучшие экспортеры Южного федерального округа

РЭЦ: определены лучшие экспортеры Южного федерального округа - РИА Новости, 14.08.2023

РЭЦ: определены лучшие экспортеры Южного федерального округа

Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года" определила победителей в Южном федеральном округе, сообщает Российский экспортный... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T18:08

2023-08-14T18:08

2023-08-14T18:28

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии "Экспортер года" определила победителей в Южном федеральном округе, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ). По решению комиссии, состоящей из представителей федеральных министерств, РЭЦ и предпринимательских объединений, победителями стали как предприятия малого и среднего бизнеса, так и крупные промышленные предприятия.Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности."В последние два года конкурс "Экспортер года" приобрел особое звучание: несмотря на все трудности, с которыми сталкивались предприниматели, они смогли не только сохранить, но и увеличить поставки в дружественные страны. Южный федеральный округ находится на пересечении международных транспортных маршрутов, что делает его привлекательным для транзитной торговли и логистики. Наличие крупных портов, аэропортов и железнодорожных магистралей обеспечивает удобные условия для экспорта товаров. Все эти факторы открывают перед Южным федеральным округом обширные возможности для развития внешнеэкономических связей", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Предприятия Южного федерального округа исторически были ориентированы на рынки стран ЕАЭС, Ближнего Востока, Африки. Местные компании сильны не только в аграрной сфере, но и успешно экспортируют продукцию сельхозмашиностроения, химии, металлургии и других высокотехнологичных отраслей. Сейчас роль южных регионов в развитии экспорта особенно возрастает с учетом расположения крупных морских портов", - сказал первый замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков."Регионы Южного федерального округа производят широкий ассортимент сельхозпродукции, востребованный не только в России, но и на мировом рынке. Традиционно эти субъекты вносят большой вклад в продовольственную безопасность страны, обеспечивая значительные объемы зерновых и масличных культур, а также мяса и молочных продуктов. Высокое качество российской продукции АПК формирует спрос на зарубежных рынках. Сегодня мы фиксируем существенный рост экспортных поставок пшеницы, рапсового масла и ячменя. В тройку лидеров-экспортеров входят Ростовская область, Краснодарский край и Волгоградская область", - заявил замминистра сельского хозяйства РФ Сергей Левин."Востребованность производимой продукции на глобальных рынках - важнейший индикатор уровня конкурентоспособности во многих отраслях. Благодаря конкурсу "Экспортер года" мы фиксируем ежегодный рост экспортного потенциала регионов. Сейчас, в условиях глобальной перестройки логистических цепочек, у компаний есть отличная возможность найти новые рынки сбыта и доказать, что российская продукция обладает высоким качеством и может достойно выдержать конкуренцию на зарубежных рынках. Группа ВЭБ со своей стороны готова оказывать экспортерам весь комплекс мер поддержки", - сказал заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян.Лидером округа по экспортным результатам стал Краснодарский край: компании из этого региона заняли максимальное количество призовых мест (26). На втором месте Волгоградская (21 призовое место) и Ростовская области (19 призовых мест)."Сегодня Краснодарский край – один из ведущих регионов России по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, мы по-прежнему сохраняем статус гаранта продовольственной безопасности. Объемы производства позволяют обеспечивать внутренний рынок и отправлять за рубеж. Наибольшую долю составляют поставки зерновых культур, а именно пшеницы. Также в последние годы на внешних рынках растет интерес к кубанской масложировой продукции. В частности, растительных масел – рапсового и соевого. Основные направления экспорта продукции АПК – Ближний Восток, Северная Африка, Азия", - отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев."Ростовская область уже несколько лет лидирует в стране по объему экспорта продукции АПК. Основу для этого создают донские хлеборобы, которые из года в год собирают самые весомые в Российской Федерации урожаи ранних зерновых и обеспечивают продовольственную безопасность страны. Активность наших экспортеров, а также инструменты поддержки региональных институтов развития и РЭЦ позволяют конвертировать эти зерновые рекорды в стабильно растущий экспорт продукции АПК. Но помимо зерновых наш регион активно поставляет на зарубежные рынки промышленную продукцию: комбайны, магистральные электровозы, паровые котлы, тяжелые вертолеты. Наши компании промышленного сектора, несмотря на ограничения и возникающие сложности, получают региональную поддержку и уверенно показывают себя на внешних рынках. Рад, что донские компании оказались в числе победителей окружного этапа конкурса "Экспортер года" и рассчитываю, что донское представительство по итогам конкурса будет только расти", - отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев.В этом году все компании, которые подали заявку на участие во Всероссийском конкурсе "Экспортер года", получают право на уникальное ценовое предложение по гарантии на возврат НДС для МСП от Группы Российского экспортного центра: символичные 2023 рубля вне зависимости от суммы гарантии (но не более 10 миллионов рублей, в соответствии с условиями продукта). Это сертификат на получение услуги "Гарантия. Возврат НДС для МСП" от Росэксимбанка (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ). Им может воспользоваться не только непосредственно само предприятие-участник конкурса, но и любая его "дочерняя" организация или деловой партнер, которым участник конкурса готов передать свой сертификат. Сертификат позволяет достичь 50-кратной выгоды по сравнению со стандартными условиями получения этой гарантии.По итогам заседания экспертной комиссии первые места в номинациях заняли:"Экспортером года в сфере промышленности" среди малых и средних предприятий стало ООО НПО "Броня", Волгоградская область, которое экспортирует жидкие керамические покрытия, огнезащитные, полимерные и каучуковые гидроизоляционные покрытия, грунтовки и гидрофобизаторы. На втором месте ООО "НПП Нефтехим" из Краснодарского края, оно экспортирует катализаторы изомеризации, риформинга, гидроочистки и других гидропроцессов. Третье - ООО "АМК ДОН", Ростовская область, экспортирует декоративные покрытия.Победителем в этой же номинации у крупного бизнеса стало ООО "ВОЛМА-Маркетинг" из Волгоградской области, которое экспортирует строительно-отделочные материалы. Второе место - ООО "ЭМПИЛС-ЦИНК", Ростовская область с экспортом оксида цинка."Экспортер года в сфере машиностроения" у МСП - АО "ЖАСКО", Волгоградская область. Экспортирует оборудование для агропромышленного комплекса. На втором месте - ООО "ИНГЕНИУМ", Ростовская область. Экспортирует промышленное холодильное оборудование. Третьим стало ООО "Завод ТерраФриго", Ростовская область. Экспортирует теплообменное и холодильное оборудование.У крупного бизнеса в этой же номинации победило ООО "КЗ "Ростсельмаш", Ростовская область, экспортирующее сельхозтехнику.Первое место в номинации "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК" у малого бизнеса заняло ООО ТД "Сигма" из Ростовской области, которое экспортирует пшеницу, кукурузу, горох, ячмень, жом свекловичный, сахар свекловичный. Вторые - ООО "АПОСТОЛЬЕ", Краснодарский край. Экспортирует масло подсолнечное, крупы, сахар, муку. Третье место у "Успех-М", Волгоградская область. Экспортирует просо, нут.Среди крупного бизнеса в этом виде экспорта первое место у ООО "БАЗИС Плюс", Краснодарский край. Экспортирует масла в 23 страны. Второе место - ООО "КПК", Краснодарский край. Экспортирует масла в более чем 20 стран. Третьи - ООО "Рустарк", Краснодарский край. Экспортирует крахмал кукурузный, патоку крахмальную, мальтодекстрин, сухие глюкозные сиропы, глютен кукурузный."Экспортером года в сфере готового продовольствия АПК (высокие переделы)" среди МСП стало ООО "ТКП "Элза", Краснодарский край. Экспортирует восточные сладости, печенье, мармелад, зефир, пастилу. На втором месте - ООО "Кубанские Хлебцы", Краснодарский край. Экспортирует хлебцы, отруби, сухие завтраки. Третьи - ООО "Жаркофф", Краснодарский край. Экспортирует пшеничную хлебопекарную муку.Первое место среди крупного бизнеса у ООО ТД "Арктика", Краснодарский край. Экспортирует молочную продукцию."Экспортером года в сфере услуг" у малого и среднего бизнеса стало ООО "ВТА Лайн", Ростовская область. Оказывает услуги по перевозке грузов. Второе место - ООО "ЮТ", Ростовская область. Оказывает услуги по таможенному оформлению товаров и осуществлению внешнеторговой деятельности. Третьим стало ООО "Адамант Логистика", Ростовская область. Оказывает услуги по перевозке грузов.Среди крупного бизнеса победителем стало ГБУЗ "ВОКБ № 1", Волгоградская область. Оказывает медицинские услуги. Второе место - ГБУЗ "ВОКОД", Волгоградская область, также с медицинскими услугами, как и у третьего победителя - ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника № 8", Волгоградская область."Трейдером года" стало ООО ТД "Агрокультура-СТ", Краснодарский край. Поставляет на экспорт горох, горчицу, жом, кориандр, лен, нут, овес."Прорывом года" у МСП стало АО "ЖАСКО", на втором месте ООО "НПП Нефтехим", на третьем - ООО ТД "Сигма" из Ростовской области, которое экспортирует пшеницу, кукурузу, горох, ячмень, жом свекловичный, сахар свекловичный.В номинации "Новая география" победило ООО "БАЗИС Плюс", Краснодарский край. Экспортирует масло. на втором месте - ООО ТД "Агрокультура-СТ", Краснодарский край. Поставляет на экспорт горох, горчицу, жом, кориандр, лен, нут, овес. На третьем месте ООО "Рустарк", Краснодарский край. Экспортирует крахмал кукурузный, патоку крахмальную, мальтодекстрин, сухие глюкозные сиропы, глютен кукурузный."Лучшей женщиной-экспортером" в малом бизнесе стала Нина Литвиненко, руководитель Группы Компаний "Сигма". На втором месте Ирина Еланская, генеральный директор ООО "Промышленник" (Краснодарский край), которая экспортирует строительное оборудование. Третье место у Анны Ханда, главы ООО "АПОСТОЛЬЕ".В крупном бизнесе в этой категории победила Наталия Кушнирук, глава Волгоградской областной клинической больницы №1, на втором месте Надежда Коваленко, Главный врач ГБУЗ "Волгоградский областной клинический онкологический диспансер". Третье место у Ольги Ермаченко, гендиректора ООО "Сад Радости" также из Волгоградской области, компания предоставляет услуги по декорации пространства световыми фигурами."Лучшим молодым предпринимателем-экспортером" у малого бизнеса стала Виктория Петровская, учредитель и генеральный директор ООО "АГРО ВИКТОРИЯ" (Ростовская область), компания экспортирует и оказывает услуги по переработке сельхозпродукции. На втором месте Павел Пушкарев, гендиректор ООО "КОСМОССТАР" (Ростовская область). Компания занимается разработкой мобильных приложений, оказывает услуги по интернет-маркетингу. На третьем месте Арман Шахназарян, гендиректор ООО "Делитек" (Астраханская область), компания занимается исследовательской деятельностью, созданием, доработкой и внедрением востребованных программных продуктов.В номинации "Ответственный экспортер ESG" в МСП победило ООО НПО "Броня", на втором месте ООО "НПП Нефтехим", на третьем - ООО "Завод ТерраФриго", Ростовская область, которое экспортирует теплообменное и холодильное оборудование.У крупного бизнеса в этой номинации первое место у ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника № 8", Волгоградская область. Оказывает стоматологические услуги, география охватывает 16 стран.Определение победителей и призеров "Экспортера года" проходит в два этапа: первый проходит на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших первое место по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны.Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России.

https://ria.ru/20230810/rets-1889298163.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)