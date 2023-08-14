https://ria.ru/20230814/razvedchiki-1889899551.html

Российские разведчики взяли штурмом окопы противника в районе Работино

Российские разведчики взяли штурмом окопы противника в районе Работино - РИА Новости, 14.08.2023

Российские разведчики взяли штурмом окопы противника в районе Работино

Российские разведчики взяли штурмом окопы ВСУ в районе села Работино на линии фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T10:27

2023-08-14T10:27

2023-08-14T11:46

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

владимир рогов

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости. Российские разведчики взяли штурмом окопы ВСУ в районе села Работино на линии фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов."Наши разведчики, застав врага врасплох, провели контратаку в районе Работино на Ореховском направлении", — заявил он.По словам Рогова, часть военных из подразделения ВСУ уничтожили, часть взяли в плен.Накануне врио губернатора области Евгений Балицкий сообщал о пресечении российскими бойцами попытки атаки и прорыва ВСУ штурмовыми группами в сопровождении танков у Работино. По его данным, в ночь на воскресенье украинская армия выдвинула в направлении села две штурмовые группы, усиленные танками, — шесть боевых машин и 40 человек живой силы с подкреплением. Противника обнаружили системой радиоперехвата, после чего отбросили. При этом ВСУ, по словам Балицкого, понесли "колоссальные потери". В разгроме штурмовых групп приняли участие реактивная артиллерия и штурмовая авиация.Минобороны регулярно сообщает об отраженных атаках в районе Работино и потерях, которые при этом несут украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230814/aviaudary-1889897952.html

запорожская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, владимир рогов, запорожская область