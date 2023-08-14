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Российские разведчики взяли штурмом окопы противника в районе Работино - РИА Новости, 14.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:27 14.08.2023 (обновлено: 11:46 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/razvedchiki-1889899551.html
Российские разведчики взяли штурмом окопы противника в районе Работино
Российские разведчики взяли штурмом окопы противника в районе Работино - РИА Новости, 14.08.2023
Российские разведчики взяли штурмом окопы противника в районе Работино
Российские разведчики взяли штурмом окопы ВСУ в районе села Работино на линии фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T10:27
2023-08-14T11:46
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
владимир рогов
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости. Российские разведчики взяли штурмом окопы ВСУ в районе села Работино на линии фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов."Наши разведчики, застав врага врасплох, провели контратаку в районе Работино на Ореховском направлении", — заявил он.По словам Рогова, часть военных из подразделения ВСУ уничтожили, часть взяли в плен.Накануне врио губернатора области Евгений Балицкий сообщал о пресечении российскими бойцами попытки атаки и прорыва ВСУ штурмовыми группами в сопровождении танков у Работино. По его данным, в ночь на воскресенье украинская армия выдвинула в направлении села две штурмовые группы, усиленные танками, — шесть боевых машин и 40 человек живой силы с подкреплением. Противника обнаружили системой радиоперехвата, после чего отбросили. При этом ВСУ, по словам Балицкого, понесли "колоссальные потери". В разгроме штурмовых групп приняли участие реактивная артиллерия и штурмовая авиация.Минобороны регулярно сообщает об отраженных атаках в районе Работино и потерях, которые при этом несут украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20230814/aviaudary-1889897952.html
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вооруженные силы рф, владимир рогов, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Владимир Рогов, Запорожская область
Российские разведчики взяли штурмом окопы противника в районе Работино

Рогов: российские разведчики взяли штурмом окопы противника в районе Работино

© AP PhotoРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© AP Photo
Российские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг — РИА Новости. Российские разведчики взяли штурмом окопы ВСУ в районе села Работино на линии фронта в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"Наши разведчики, застав врага врасплох, провели контратаку в районе Работино на Ореховском направлении", — заявил он.
По словам Рогова, часть военных из подразделения ВСУ уничтожили, часть взяли в плен.
Накануне врио губернатора области Евгений Балицкий сообщал о пресечении российскими бойцами попытки атаки и прорыва ВСУ штурмовыми группами в сопровождении танков у Работино.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
По его данным, в ночь на воскресенье украинская армия выдвинула в направлении села две штурмовые группы, усиленные танками, — шесть боевых машин и 40 человек живой силы с подкреплением. Противника обнаружили системой радиоперехвата, после чего отбросили. При этом ВСУ, по словам Балицкого, понесли "колоссальные потери". В разгроме штурмовых групп приняли участие реактивная артиллерия и штурмовая авиация.
Минобороны регулярно сообщает об отраженных атаках в районе Работино и потерях, которые при этом несут украинские войска.
Дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВладимир РоговЗапорожская область
 
 
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