Рейтинг@Mail.ru
В США заявили, что расследованию в отношении Хантера Байдена мешали - РИА Новости, 14.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:03 14.08.2023 (обновлено: 19:55 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/rassledovanie-1890047656.html
В США заявили, что расследованию в отношении Хантера Байдена мешали
В США заявили, что расследованию в отношении Хантера Байдена мешали - РИА Новости, 14.08.2023
В США заявили, что расследованию в отношении Хантера Байдена мешали
Глава комитета палаты представителей США, республиканец Джеймс Комер утверждает, что нашел новые доказательства воспрепятствования расследованию в отношении... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T19:03
2023-08-14T19:55
в мире
сша
хантер байден
фбр
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802534809_699:10:2429:983_1920x0_80_0_0_809cf3b65296053440e8f7164d5811ac.jpg
ВАШИНГТОН, 14 авг — РИА Новости. Глава комитета палаты представителей США, республиканец Джеймс Комер утверждает, что нашел новые доказательства воспрепятствования расследованию в отношении сына президента страны Хантера Байдена.Как говорится в опубликованном на сайте комитета сообщении, бывший агент ФБР рассказал, что бюро уведомляло в 2020 году переходную команду избранного тогда Джо Байдена и Секретную службу о планах опросить Хантера Байдена, но им было сказано не делать этого, а ждать его звонка.&quot;Им сказали не приближаться к Хантеру Байдену и ждать его звонка, но он так и не позвонил. Передача информации переходной команде и невозможность допросить Хантера Байдена — лишь два примера того, как Минюст неверно вел расследование&quot;, — заявил Комер.Нарушения произошли, когда расследование вел прокурор Дэвид Вайс, на прошлой неделе уполномоченный Минюстом вести дальнейшее разбирательство в качестве специального советника, указал Комер. "Комитет по надзору не доверяет Вайсу в качестве специального советника, учитывая его неспособность предотвратить контакты переходной команды Байдена с федеральными агентами, которым не разрешили опросить Хантера Байдена, как планировалось", — подчеркнул Комер.В пятницу министр юстиции США Меррик Гарланд объявил о назначении специального прокурора по расследованию дела в отношении Хантера Байдена. Как подчеркнул глава американского Минюста, Вайс сообщил, что его расследование достигло той стадии, на которой он может продолжать работу в качестве специального прокурора, и попросил, чтобы его назначили на эту должность.
https://ria.ru/20230811/bayden-1889645596.html
https://ria.ru/20230811/bayden-1889625740.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802534809_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_3d2811af290ca20e4cfa9dd917ede73a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, хантер байден, фбр, джо байден
В мире, США, Хантер Байден, ФБР, Джо Байден
В США заявили, что расследованию в отношении Хантера Байдена мешали

Законодатель США заявил, что расследованию в отношении Хантера Байдена мешали

© AP Photo / Saul LoebХантер Байден в Белом доме в Вашингтоне, США
Хантер Байден в Белом доме в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© AP Photo / Saul Loeb
Хантер Байден в Белом доме в Вашингтоне, США . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 авг — РИА Новости. Глава комитета палаты представителей США, республиканец Джеймс Комер утверждает, что нашел новые доказательства воспрепятствования расследованию в отношении сына президента страны Хантера Байдена.
Как говорится в опубликованном на сайте комитета сообщении, бывший агент ФБР рассказал, что бюро уведомляло в 2020 году переходную команду избранного тогда Джо Байдена и Секретную службу о планах опросить Хантера Байдена, но им было сказано не делать этого, а ждать его звонка.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Конгресс раскритиковал назначение спецпрокурора США по делу Хантера Байдена
11 августа, 22:30
«

"Им сказали не приближаться к Хантеру Байдену и ждать его звонка, но он так и не позвонил. Передача информации переходной команде и невозможность допросить Хантера Байдена — лишь два примера того, как Минюст неверно вел расследование", — заявил Комер.

Нарушения произошли, когда расследование вел прокурор Дэвид Вайс, на прошлой неделе уполномоченный Минюстом вести дальнейшее разбирательство в качестве специального советника, указал Комер. "Комитет по надзору не доверяет Вайсу в качестве специального советника, учитывая его неспособность предотвратить контакты переходной команды Байдена с федеральными агентами, которым не разрешили опросить Хантера Байдена, как планировалось", — подчеркнул Комер.
В пятницу министр юстиции США Меррик Гарланд объявил о назначении специального прокурора по расследованию дела в отношении Хантера Байдена. Как подчеркнул глава американского Минюста, Вайс сообщил, что его расследование достигло той стадии, на которой он может продолжать работу в качестве специального прокурора, и попросил, чтобы его назначили на эту должность.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
Обвинение и защита по делу Хантера Байдена не смогли прийти к соглашению
11 августа, 19:37
 
В миреСШАХантер БайденФБРДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала