В США заявили, что расследованию в отношении Хантера Байдена мешали
Законодатель США заявил, что расследованию в отношении Хантера Байдена мешали
© AP Photo / Saul LoebХантер Байден в Белом доме в Вашингтоне, США
© AP Photo / Saul Loeb
Хантер Байден в Белом доме в Вашингтоне, США . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 авг — РИА Новости. Глава комитета палаты представителей США, республиканец Джеймс Комер утверждает, что нашел новые доказательства воспрепятствования расследованию в отношении сына президента страны Хантера Байдена.
Как говорится в опубликованном на сайте комитета сообщении, бывший агент ФБР рассказал, что бюро уведомляло в 2020 году переходную команду избранного тогда Джо Байдена и Секретную службу о планах опросить Хантера Байдена, но им было сказано не делать этого, а ждать его звонка.
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"Им сказали не приближаться к Хантеру Байдену и ждать его звонка, но он так и не позвонил. Передача информации переходной команде и невозможность допросить Хантера Байдена — лишь два примера того, как Минюст неверно вел расследование", — заявил Комер.
Нарушения произошли, когда расследование вел прокурор Дэвид Вайс, на прошлой неделе уполномоченный Минюстом вести дальнейшее разбирательство в качестве специального советника, указал Комер. "Комитет по надзору не доверяет Вайсу в качестве специального советника, учитывая его неспособность предотвратить контакты переходной команды Байдена с федеральными агентами, которым не разрешили опросить Хантера Байдена, как планировалось", — подчеркнул Комер.
В пятницу министр юстиции США Меррик Гарланд объявил о назначении специального прокурора по расследованию дела в отношении Хантера Байдена. Как подчеркнул глава американского Минюста, Вайс сообщил, что его расследование достигло той стадии, на которой он может продолжать работу в качестве специального прокурора, и попросил, чтобы его назначили на эту должность.