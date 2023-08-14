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ПСБ откроет офисы на предприятиях Концерна ВКО "Алмаз-Антей" - РИА Новости, 15.08.2023
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19:13 14.08.2023 (обновлено: 10:39 15.08.2023)
https://ria.ru/20230814/psb-1890132881.html
ПСБ откроет офисы на предприятиях Концерна ВКО "Алмаз-Антей"
ПСБ откроет офисы на предприятиях Концерна ВКО "Алмаз-Антей" - РИА Новости, 15.08.2023
ПСБ откроет офисы на предприятиях Концерна ВКО "Алмаз-Антей"
ПСБ откроет мини-офисы на предприятиях Концерна ВКО "Алмаз-Антей", соответствующее соглашение подписали в ходе форума "Армия-2023" председатель ПСБ Петр Фрадков РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-14T19:13
2023-08-15T10:39
россия
псб (банк псб)
петр фрадков
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ПСБ откроет мини-офисы на предприятиях Концерна ВКО "Алмаз-Антей", соответствующее соглашение подписали в ходе форума "Армия-2023" председатель ПСБ Петр Фрадков и гендиректор концерна Ян Новиков, сообщает банк. Сеть мини-офисов будет создана на территории крупнейших предприятий Концерна ВКО "Алмаз-Антей" в Москве, Туле, Брянске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ижевске и других городах. "Сегодня ПСБ реализует целый ряд финансовых программ, нацеленных на развитие кадрового потенциала оборонной отрасли страны, что в конечном итоге способствует росту стабильности и благополучия людей, занятых в этой сфере. Банк внедряет новые форматы предоставления финансовых услуг сотрудникам предприятий ОПК. В тесном сотрудничестве с Концерном ВКО "Алмаз-Антей", лидером в сфере производства систем и комплексов воздушно-космической обороны страны, мы развиваем сеть офисов нового формата на территории самих предприятий для повышения удобства и доступности банковских сервисов для работников", - отметил Фрадков на церемонии подписания.
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россия, псб (банк псб), петр фрадков
Россия, ПСБ (Банк ПСБ), Петр Фрадков

ПСБ откроет офисы на предприятиях Концерна ВКО "Алмаз-Антей"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ПСБ откроет мини-офисы на предприятиях Концерна ВКО "Алмаз-Антей", соответствующее соглашение подписали в ходе форума "Армия-2023" председатель ПСБ Петр Фрадков и гендиректор концерна Ян Новиков, сообщает банк.
Сеть мини-офисов будет создана на территории крупнейших предприятий Концерна ВКО "Алмаз-Антей" в Москве, Туле, Брянске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ижевске и других городах.
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
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"Сегодня ПСБ реализует целый ряд финансовых программ, нацеленных на развитие кадрового потенциала оборонной отрасли страны, что в конечном итоге способствует росту стабильности и благополучия людей, занятых в этой сфере. Банк внедряет новые форматы предоставления финансовых услуг сотрудникам предприятий ОПК. В тесном сотрудничестве с Концерном ВКО "Алмаз-Антей", лидером в сфере производства систем и комплексов воздушно-космической обороны страны, мы развиваем сеть офисов нового формата на территории самих предприятий для повышения удобства и доступности банковских сервисов для работников", - отметил Фрадков на церемонии подписания.
 
РоссияПСБ (Банк ПСБ)Петр Фрадков
 
 
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