https://ria.ru/20230814/psb-1890132881.html

ПСБ откроет офисы на предприятиях Концерна ВКО "Алмаз-Антей"

ПСБ откроет офисы на предприятиях Концерна ВКО "Алмаз-Антей" - РИА Новости, 15.08.2023

ПСБ откроет офисы на предприятиях Концерна ВКО "Алмаз-Антей"

ПСБ откроет мини-офисы на предприятиях Концерна ВКО "Алмаз-Антей", соответствующее соглашение подписали в ходе форума "Армия-2023" председатель ПСБ Петр Фрадков РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-14T19:13

2023-08-14T19:13

2023-08-15T10:39

россия

псб (банк псб)

петр фрадков

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ПСБ откроет мини-офисы на предприятиях Концерна ВКО "Алмаз-Антей", соответствующее соглашение подписали в ходе форума "Армия-2023" председатель ПСБ Петр Фрадков и гендиректор концерна Ян Новиков, сообщает банк. Сеть мини-офисов будет создана на территории крупнейших предприятий Концерна ВКО "Алмаз-Антей" в Москве, Туле, Брянске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ижевске и других городах. "Сегодня ПСБ реализует целый ряд финансовых программ, нацеленных на развитие кадрового потенциала оборонной отрасли страны, что в конечном итоге способствует росту стабильности и благополучия людей, занятых в этой сфере. Банк внедряет новые форматы предоставления финансовых услуг сотрудникам предприятий ОПК. В тесном сотрудничестве с Концерном ВКО "Алмаз-Антей", лидером в сфере производства систем и комплексов воздушно-космической обороны страны, мы развиваем сеть офисов нового формата на территории самих предприятий для повышения удобства и доступности банковских сервисов для работников", - отметил Фрадков на церемонии подписания.

https://ria.ru/20230814/psb-1890000234.html

россия

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Артем Смирнов

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Артем Смирнов

россия, псб (банк псб), петр фрадков