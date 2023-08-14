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Президент Бразилии призвал мир финансировать борьбу с голодом, а не войну - РИА Новости, 14.08.2023
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19:26 14.08.2023
https://ria.ru/20230814/prizyv-1890051339.html
Президент Бразилии призвал мир финансировать борьбу с голодом, а не войну
Президент Бразилии призвал мир финансировать борьбу с голодом, а не войну - РИА Новости, 14.08.2023
Президент Бразилии призвал мир финансировать борьбу с голодом, а не войну
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал страны финансировать борьбу с голодом, а не войну, следует из его заявления в Twitter. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T19:26
2023-08-14T19:26
в мире
йоханнесбург
бразилия
луис инасиу лула да силва
брикс
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 авг - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал страны финансировать борьбу с голодом, а не войну, следует из его заявления в Twitter. "Мы будем обсуждать со странами БРИКС некоторые важные вопросы... Вместо того чтобы вкладывать деньги в войну, лучше их инвестировать в борьбу с голодом. Мир - это фундаментальный вопрос", - написал он. Саммит БРИКС состоится в Йоханнесбурге 22-24 августа.
https://ria.ru/20230807/briks-1888714969.html
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в мире, йоханнесбург, бразилия, луис инасиу лула да силва, брикс
В мире, Йоханнесбург, Бразилия, Луис Инасиу Лула да Силва, БРИКС
Президент Бразилии призвал мир финансировать борьбу с голодом, а не войну

Президент Бразилии призвал вкладывать деньги не в войны, а в борьбу с голодом

© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 14 авг - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал страны финансировать борьбу с голодом, а не войну, следует из его заявления в Twitter.
«
"Мы будем обсуждать со странами БРИКС некоторые важные вопросы... Вместо того чтобы вкладывать деньги в войну, лучше их инвестировать в борьбу с голодом. Мир - это фундаментальный вопрос", - написал он.
Саммит БРИКС состоится в Йоханнесбурге 22-24 августа.
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В миреЙоханнесбургБразилияЛуис Инасиу Лула да СилваБРИКС
 
 
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