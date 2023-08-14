https://ria.ru/20230814/prizyv-1890051339.html

Президент Бразилии призвал мир финансировать борьбу с голодом, а не войну

Президент Бразилии призвал мир финансировать борьбу с голодом, а не войну - РИА Новости, 14.08.2023

Президент Бразилии призвал мир финансировать борьбу с голодом, а не войну

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал страны финансировать борьбу с голодом, а не войну, следует из его заявления в Twitter. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T19:26

2023-08-14T19:26

2023-08-14T19:26

в мире

йоханнесбург

бразилия

луис инасиу лула да силва

брикс

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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 авг - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал страны финансировать борьбу с голодом, а не войну, следует из его заявления в Twitter. "Мы будем обсуждать со странами БРИКС некоторые важные вопросы... Вместо того чтобы вкладывать деньги в войну, лучше их инвестировать в борьбу с голодом. Мир - это фундаментальный вопрос", - написал он. Саммит БРИКС состоится в Йоханнесбурге 22-24 августа.

https://ria.ru/20230807/briks-1888714969.html

йоханнесбург

бразилия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, йоханнесбург, бразилия, луис инасиу лула да силва, брикс