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Президент Бразилии призвал мир финансировать борьбу с голодом, а не войну
Президент Бразилии призвал мир финансировать борьбу с голодом, а не войну - РИА Новости, 14.08.2023
Президент Бразилии призвал мир финансировать борьбу с голодом, а не войну
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал страны финансировать борьбу с голодом, а не войну, следует из его заявления в Twitter. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T19:26
2023-08-14T19:26
2023-08-14T19:26
в мире
йоханнесбург
бразилия
луис инасиу лула да силва
брикс
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 авг - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал страны финансировать борьбу с голодом, а не войну, следует из его заявления в Twitter. "Мы будем обсуждать со странами БРИКС некоторые важные вопросы... Вместо того чтобы вкладывать деньги в войну, лучше их инвестировать в борьбу с голодом. Мир - это фундаментальный вопрос", - написал он. Саммит БРИКС состоится в Йоханнесбурге 22-24 августа.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йоханнесбург, бразилия, луис инасиу лула да силва, брикс
В мире, Йоханнесбург, Бразилия, Луис Инасиу Лула да Силва, БРИКС
Президент Бразилии призвал мир финансировать борьбу с голодом, а не войну
Президент Бразилии призвал вкладывать деньги не в войны, а в борьбу с голодом