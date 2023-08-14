https://ria.ru/20230814/pozhary-1890062096.html
Байдена раскритиковали за помощь Киеву на фоне бедствия на Гавайях
Байдена раскритиковали за помощь Киеву на фоне бедствия на Гавайях - РИА Новости, 14.08.2023
Байдена раскритиковали за помощь Киеву на фоне бедствия на Гавайях
Жители Гавайев страдают от пожаров, а правительство США вместо поддержки собственных граждан тратит деньги на Украину, заявил кандидат в президенты страны Вивек РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T20:23
2023-08-14T20:23
2023-08-14T20:54
в мире
гавайи
сша
украина
вивек рамасвами
илон маск
министерство обороны сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 14 авг — РИА Новости. Жители Гавайев страдают от пожаров, а правительство США вместо поддержки собственных граждан тратит деньги на Украину, заявил кандидат в президенты страны Вивек Рамасвами."Это позор, что американские налогоплательщики буквально платят зарплату украинским госслужащим, а наши граждане на Мауи предоставлены сами себе после пожаров, уничтоживших более 2200 зданий. Еще один пример политики "Америка на последнем месте", — написал политик в соцсети Х (бывшая Twitter).Его точку зрения поддержал владелец соцсети миллиардер Илон Маск. "Абсолютно точно", — написал он под постом Рамасвами.Сын бывшего президента США Дональд Трамп — младший написал в соцсети: "Бесконечные миллиарды Украине, но даже никаких комментариев о Мауи". Так он отреагировал на нежелание нынешнего главы администрации высказаться о ситуации.Недовольство поддержкой Киева выразила и член палаты представителей, республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин. "Джо Байден: отправим больше миллиардов на Украину. Без комментариев о ситуации на Мауи", — написала парламентарий. Лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги возгорания достигают площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей. Байден отдал распоряжение всем структурам федерального подчинения на Гавайях, в том числе военным, подключиться к борьбе с пожарами. Пентагон, в свою очередь, сообщал, что для помощи местным властям задействованы бойцы нацгвардии и вертолеты. При этом глава государства отказался комментировать рост числа жертв пожаров на Гавайях, лишь улыбнувшись и помахав рукой журналистам.Согласно последней информации, жертвами самых смертоносных в истории США природных пожаров на Гавайях стали как минимум 93 человека.Вашингтон в понедельник объявил о новом пакете военной помощи Украине на 200 миллионов долларов.
https://ria.ru/20230813/gavayi-1889770353.html
https://ria.ru/20230813/poezdka-1889826082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гавайи, сша, украина, вивек рамасвами, илон маск, министерство обороны сша, джо байден
В мире, Гавайи, США, Украина, Вивек Рамасвами, Илон Маск, Министерство обороны США, Джо Байден
Байдена раскритиковали за помощь Киеву на фоне бедствия на Гавайях
Политики в США и Маск раскритиковали помощь Украине на фоне бедствия на Гавайях
ВАШИНГТОН, 14 авг — РИА Новости. Жители Гавайев страдают от пожаров, а правительство США вместо поддержки собственных граждан тратит деньги на Украину, заявил кандидат в президенты страны Вивек Рамасвами.
«
"Это позор, что американские налогоплательщики буквально платят зарплату украинским госслужащим, а наши граждане на Мауи предоставлены сами себе после пожаров, уничтоживших более 2200 зданий. Еще один пример политики "Америка на последнем месте", — написал политик в соцсети Х (бывшая Twitter).
Его точку зрения поддержал владелец соцсети миллиардер Илон Маск
.
"Абсолютно точно", — написал он под постом Рамасвами.
На Гавайях оценили примерную стоимость восстановления после пожаров
Сын бывшего президента США Дональд Трамп — младший
написал в соцсети: "Бесконечные миллиарды Украине, но даже никаких комментариев о Мауи". Так он отреагировал на нежелание нынешнего главы администрации высказаться о ситуации.
Недовольство поддержкой Киева выразила и член палаты представителей, республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин
.
«
"Джо Байден: отправим больше миллиардов на Украину. Без комментариев о ситуации на Мауи", — написала парламентарий.
Лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги возгорания достигают площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей.
Байден заявил, что изучает вопрос поездки на Гавайи, где бушуют пожары
Байден отдал распоряжение всем структурам федерального подчинения на Гавайях, в том числе военным, подключиться к борьбе с пожарами. Пентагон
, в свою очередь, сообщал, что для помощи местным властям задействованы бойцы нацгвардии и вертолеты. При этом глава государства отказался комментировать рост числа жертв пожаров на Гавайях, лишь улыбнувшись и помахав рукой журналистам.
Согласно последней информации, жертвами самых смертоносных в истории США природных пожаров на Гавайях стали как минимум 93 человека.
Вашингтон в понедельник объявил о новом пакете военной помощи Украине на 200 миллионов долларов.
Посольство России поможет россиянам при пожаров на Гавайях