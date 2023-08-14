https://ria.ru/20230814/pozhary-1890062096.html

Байдена раскритиковали за помощь Киеву на фоне бедствия на Гавайях

Байдена раскритиковали за помощь Киеву на фоне бедствия на Гавайях - РИА Новости, 14.08.2023

Байдена раскритиковали за помощь Киеву на фоне бедствия на Гавайях

Жители Гавайев страдают от пожаров, а правительство США вместо поддержки собственных граждан тратит деньги на Украину, заявил кандидат в президенты страны Вивек РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T20:23

2023-08-14T20:23

2023-08-14T20:54

в мире

гавайи

сша

украина

вивек рамасвами

илон маск

министерство обороны сша

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0c/1889680260_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_479245fd4abcdb7a39008f8ba12373c6.jpg

ВАШИНГТОН, 14 авг — РИА Новости. Жители Гавайев страдают от пожаров, а правительство США вместо поддержки собственных граждан тратит деньги на Украину, заявил кандидат в президенты страны Вивек Рамасвами."Это позор, что американские налогоплательщики буквально платят зарплату украинским госслужащим, а наши граждане на Мауи предоставлены сами себе после пожаров, уничтоживших более 2200 зданий. Еще один пример политики "Америка на последнем месте", — написал политик в соцсети Х (бывшая Twitter).Его точку зрения поддержал владелец соцсети миллиардер Илон Маск. "Абсолютно точно", — написал он под постом Рамасвами.Сын бывшего президента США Дональд Трамп — младший написал в соцсети: "Бесконечные миллиарды Украине, но даже никаких комментариев о Мауи". Так он отреагировал на нежелание нынешнего главы администрации высказаться о ситуации.Недовольство поддержкой Киева выразила и член палаты представителей, республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин. "Джо Байден: отправим больше миллиардов на Украину. Без комментариев о ситуации на Мауи", — написала парламентарий. Лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги возгорания достигают площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей. Байден отдал распоряжение всем структурам федерального подчинения на Гавайях, в том числе военным, подключиться к борьбе с пожарами. Пентагон, в свою очередь, сообщал, что для помощи местным властям задействованы бойцы нацгвардии и вертолеты. При этом глава государства отказался комментировать рост числа жертв пожаров на Гавайях, лишь улыбнувшись и помахав рукой журналистам.Согласно последней информации, жертвами самых смертоносных в истории США природных пожаров на Гавайях стали как минимум 93 человека.Вашингтон в понедельник объявил о новом пакете военной помощи Украине на 200 миллионов долларов.

https://ria.ru/20230813/gavayi-1889770353.html

https://ria.ru/20230813/poezdka-1889826082.html

https://ria.ru/20230810/gavayi-1889191635.html

гавайи

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, гавайи, сша, украина, вивек рамасвами, илон маск, министерство обороны сша, джо байден