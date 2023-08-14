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Байдена раскритиковали за помощь Киеву на фоне бедствия на Гавайях - РИА Новости, 14.08.2023
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20:23 14.08.2023 (обновлено: 20:54 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/pozhary-1890062096.html
Байдена раскритиковали за помощь Киеву на фоне бедствия на Гавайях
Байдена раскритиковали за помощь Киеву на фоне бедствия на Гавайях - РИА Новости, 14.08.2023
Байдена раскритиковали за помощь Киеву на фоне бедствия на Гавайях
Жители Гавайев страдают от пожаров, а правительство США вместо поддержки собственных граждан тратит деньги на Украину, заявил кандидат в президенты страны Вивек РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T20:23
2023-08-14T20:54
в мире
гавайи
сша
украина
вивек рамасвами
илон маск
министерство обороны сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 14 авг — РИА Новости. Жители Гавайев страдают от пожаров, а правительство США вместо поддержки собственных граждан тратит деньги на Украину, заявил кандидат в президенты страны Вивек Рамасвами.&quot;Это позор, что американские налогоплательщики буквально платят зарплату украинским госслужащим, а наши граждане на Мауи предоставлены сами себе после пожаров, уничтоживших более 2200 зданий. Еще один пример политики &quot;Америка на последнем месте&quot;, — написал политик в соцсети Х (бывшая Twitter).Его точку зрения поддержал владелец соцсети миллиардер Илон Маск. "Абсолютно точно", — написал он под постом Рамасвами.Сын бывшего президента США Дональд Трамп — младший написал в соцсети: "Бесконечные миллиарды Украине, но даже никаких комментариев о Мауи". Так он отреагировал на нежелание нынешнего главы администрации высказаться о ситуации.Недовольство поддержкой Киева выразила и член палаты представителей, республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин. "Джо Байден: отправим больше миллиардов на Украину. Без комментариев о ситуации на Мауи", — написала парламентарий. Лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги возгорания достигают площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей. Байден отдал распоряжение всем структурам федерального подчинения на Гавайях, в том числе военным, подключиться к борьбе с пожарами. Пентагон, в свою очередь, сообщал, что для помощи местным властям задействованы бойцы нацгвардии и вертолеты. При этом глава государства отказался комментировать рост числа жертв пожаров на Гавайях, лишь улыбнувшись и помахав рукой журналистам.Согласно последней информации, жертвами самых смертоносных в истории США природных пожаров на Гавайях стали как минимум 93 человека.Вашингтон в понедельник объявил о новом пакете военной помощи Украине на 200 миллионов долларов.
https://ria.ru/20230813/gavayi-1889770353.html
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гавайи
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в мире, гавайи, сша, украина, вивек рамасвами, илон маск, министерство обороны сша, джо байден
В мире, Гавайи, США, Украина, Вивек Рамасвами, Илон Маск, Министерство обороны США, Джо Байден
Байдена раскритиковали за помощь Киеву на фоне бедствия на Гавайях

Политики в США и Маск раскритиковали помощь Украине на фоне бедствия на Гавайях

© AP Photo / Rick BowmerПоследствия пожаров на Гавайях
Последствия пожаров на Гавайях - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© AP Photo / Rick Bowmer
Последствия пожаров на Гавайях
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 авг — РИА Новости. Жители Гавайев страдают от пожаров, а правительство США вместо поддержки собственных граждан тратит деньги на Украину, заявил кандидат в президенты страны Вивек Рамасвами.
«

"Это позор, что американские налогоплательщики буквально платят зарплату украинским госслужащим, а наши граждане на Мауи предоставлены сами себе после пожаров, уничтоживших более 2200 зданий. Еще один пример политики "Америка на последнем месте", — написал политик в соцсети Х (бывшая Twitter).

Его точку зрения поддержал владелец соцсети миллиардер Илон Маск.
"Абсолютно точно", — написал он под постом Рамасвами.
Последствия пожаров на Гавайях - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
На Гавайях оценили примерную стоимость восстановления после пожаров
13 августа, 07:41
Сын бывшего президента США Дональд Трамп — младший написал в соцсети: "Бесконечные миллиарды Украине, но даже никаких комментариев о Мауи". Так он отреагировал на нежелание нынешнего главы администрации высказаться о ситуации.
Недовольство поддержкой Киева выразила и член палаты представителей, республиканка от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин.
«
"Джо Байден: отправим больше миллиардов на Украину. Без комментариев о ситуации на Мауи", — написала парламентарий.
Лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги возгорания достигают площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей.
Пожар на острове Мауи, Гавайи - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
Байден заявил, что изучает вопрос поездки на Гавайи, где бушуют пожары
13 августа, 17:46
Байден отдал распоряжение всем структурам федерального подчинения на Гавайях, в том числе военным, подключиться к борьбе с пожарами. Пентагон, в свою очередь, сообщал, что для помощи местным властям задействованы бойцы нацгвардии и вертолеты. При этом глава государства отказался комментировать рост числа жертв пожаров на Гавайях, лишь улыбнувшись и помахав рукой журналистам.
Согласно последней информации, жертвами самых смертоносных в истории США природных пожаров на Гавайях стали как минимум 93 человека.
Вашингтон в понедельник объявил о новом пакете военной помощи Украине на 200 миллионов долларов.
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Посольство России поможет россиянам при пожаров на Гавайях
10 августа, 04:26
 
В миреГавайиСШАУкраинаВивек РамасвамиИлон МаскМинистерство обороны СШАДжо Байден
 
 
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