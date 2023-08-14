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Байден с улыбкой отказался комментировать рост числа жертв на Гавайях - РИА Новости, 14.08.2023
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18:55 14.08.2023 (обновлено: 19:02 14.08.2023)
https://ria.ru/20230814/pozhary-1890045596.html
Байден с улыбкой отказался комментировать рост числа жертв на Гавайях
Байден с улыбкой отказался комментировать рост числа жертв на Гавайях - РИА Новости, 14.08.2023
Байден с улыбкой отказался комментировать рост числа жертв на Гавайях
Президент США Джо Байден отказался комментировать рост числа жертв пожаров на Гавайях, лишь улыбнувшись и помахав рукой журналистам. РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T18:55
2023-08-14T19:02
в мире
гавайи
сша
джо байден
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден отказался комментировать рост числа жертв пожаров на Гавайях, лишь улыбнувшись и помахав рукой журналистам. "Нет, комментариев нет", - сказал Байден журналистам на просьбу оценить возросшее число жертв. Видеозапись краткого общения показал телеканал Fox News. Байден затем улыбнулся, махнул журналистам рукой и сел в президентский автомобиль. Лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги возгорания достигают площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей. Байден ранее отдал распоряжение всем структурам федерального подчинения на Гавайях, в том числе военным, подключиться к борьбе с пожарами. Пентагон, в свою очередь, сообщал, что для помощи местным властям задействованы бойцы нацгвардии и вертолеты. Согласно последней информации, жертвами самых смертоносных в истории США природных пожаров на Гавайях стали как минимум 93 человека.
https://ria.ru/20230814/bayden-1889873161.html
https://ria.ru/20230813/pozhar-1889799063.html
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в мире, гавайи, сша, джо байден, министерство обороны сша
В мире, Гавайи, США, Джо Байден, Министерство обороны США
Байден с улыбкой отказался комментировать рост числа жертв на Гавайях

Байден с улыбкой отказался комментировать рост числа жертв пожаров на Гавайях

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден отказался комментировать рост числа жертв пожаров на Гавайях, лишь улыбнувшись и помахав рукой журналистам.
«
"Нет, комментариев нет", - сказал Байден журналистам на просьбу оценить возросшее число жертв. Видеозапись краткого общения показал телеканал Fox News. Байден затем улыбнулся, махнул журналистам рукой и сел в президентский автомобиль.
Президент США Джо Байден на велопрогулке в Делавэре
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Лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги возгорания достигают площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей.
Байден ранее отдал распоряжение всем структурам федерального подчинения на Гавайях, в том числе военным, подключиться к борьбе с пожарами. Пентагон, в свою очередь, сообщал, что для помощи местным властям задействованы бойцы нацгвардии и вертолеты.
Согласно последней информации, жертвами самых смертоносных в истории США природных пожаров на Гавайях стали как минимум 93 человека.
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13 августа, 13:44
 
В миреГавайиСШАДжо БайденМинистерство обороны США
 
 
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