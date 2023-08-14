https://ria.ru/20230814/pozhary-1890045596.html

Байден с улыбкой отказался комментировать рост числа жертв на Гавайях

Байден с улыбкой отказался комментировать рост числа жертв на Гавайях - РИА Новости, 14.08.2023

Байден с улыбкой отказался комментировать рост числа жертв на Гавайях

Президент США Джо Байден отказался комментировать рост числа жертв пожаров на Гавайях, лишь улыбнувшись и помахав рукой журналистам. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T18:55

2023-08-14T18:55

2023-08-14T19:02

в мире

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джо байден

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 14 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден отказался комментировать рост числа жертв пожаров на Гавайях, лишь улыбнувшись и помахав рукой журналистам. "Нет, комментариев нет", - сказал Байден журналистам на просьбу оценить возросшее число жертв. Видеозапись краткого общения показал телеканал Fox News. Байден затем улыбнулся, махнул журналистам рукой и сел в президентский автомобиль. Лесные пожары на островах Мауи и Большом начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги возгорания достигают площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей. Байден ранее отдал распоряжение всем структурам федерального подчинения на Гавайях, в том числе военным, подключиться к борьбе с пожарами. Пентагон, в свою очередь, сообщал, что для помощи местным властям задействованы бойцы нацгвардии и вертолеты. Согласно последней информации, жертвами самых смертоносных в истории США природных пожаров на Гавайях стали как минимум 93 человека.

https://ria.ru/20230814/bayden-1889873161.html

https://ria.ru/20230813/pozhar-1889799063.html

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