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В Махачкале огонь перекинулся с автосервиса на заправку

В Махачкале огонь перекинулся с автосервиса на заправку - РИА Новости, 14.08.2023

В Махачкале огонь перекинулся с автосервиса на заправку

Площадь пожара в Махачкале предварительно составляет 500 квадратных метров, огонь перекинулся с автосервиса на заправку, сообщает пресс-службу МЧС России. РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T22:50

2023-08-14T22:50

2023-08-14T23:15

происшествия

махачкала

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

чп на азс в махачкале

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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Площадь пожара в Махачкале предварительно составляет 500 квадратных метров, огонь перекинулся с автосервиса на заправку, сообщает пресс-службу МЧС России. Вечером 14 августа поступило сообщение о пожаре в автосервисе на трассе в городе Махачкала Республики Дагестан. "По прибытии к месту вызова первых пожарно- спасательных подразделений было установлено, что огонь перекинулся на рядом стоящую автозаправочную станцию. Площадь предварительно составляет порядка 500 квадратных метров. Огнеборцы принимают все усилия, чтобы огонь не распространился на рядом стоящие здания и автомобили", - говорится в сообщении.Добавляется, что пожару присвоен повышенный номер сложности. Кроме того, проводится наращивание сил и средств. "К сожалению, на месте пожара есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

махачкала

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, махачкала, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чп на азс в махачкале