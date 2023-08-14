https://ria.ru/20230814/pozhar-1890077979.html
На нефтяном месторождении в Югре ликвидировали открытое горение
На нефтяном месторождении в Югре ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 14.08.2023
На нефтяном месторождении в Югре ликвидировали открытое горение
Пожарные ликвидировали открытое горение на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе на площади 100 квадратных метров, сообщили... РИА Новости, 14.08.2023
2023-08-14T22:28
2023-08-14T22:28
2023-08-14T22:44
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
ханты-мансийский автономный округ
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг – РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе на площади 100 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.По данным ведомства, в 20.13 мск диспетчеру Няганьского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании на кустовой площадке на Талинском месторождении нефти, на месте происходило горение трех вагон-бытовок и трех единиц грузовой техники."На месте работали три единицы техники частной пожарной охраны и одна - МЧС России. В 23.59 (21.59 мск) открытое горение ликвидировано на площади около 100 квадратных метров", - говорится в сообщении.Ранее власти сообщили, что при хлопке с последующим возгоранием на 95 кусте Талинского участка два человека погибли, еще пятеро пострадали. Как сообщали РИА Новости в департаменте здравоохранения Югры, пострадавшие в тяжелом состоянии госпитализированы в Няганскую окружную больницу.
https://ria.ru/20230814/vzryv-1890077179.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, ханты-мансийский автономный округ, россия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия
На нефтяном месторождении в Югре ликвидировали открытое горение
На нефтяном месторождении в Югре ликвидировали открытое горение на ста квадратах
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг – РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе на площади 100 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.
По данным ведомства, в 20.13 мск диспетчеру Няганьского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании на кустовой площадке на Талинском месторождении нефти, на месте происходило горение трех вагон-бытовок и трех единиц грузовой техники.
«
"На месте работали три единицы техники частной пожарной охраны и одна - МЧС России
. В 23.59 (21.59 мск) открытое горение ликвидировано на площади около 100 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Ранее власти сообщили, что при хлопке с последующим возгоранием на 95 кусте Талинского участка два человека погибли, еще пятеро пострадали. Как сообщали РИА Новости в департаменте здравоохранения Югры, пострадавшие в тяжелом состоянии госпитализированы в Няганскую окружную больницу.
Предварительно, три человека погибли при взрыве в автосервисе в Махачкале