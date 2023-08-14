https://ria.ru/20230814/pozhar-1890077979.html

На нефтяном месторождении в Югре ликвидировали открытое горение

На нефтяном месторождении в Югре ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 14.08.2023

На нефтяном месторождении в Югре ликвидировали открытое горение

Пожарные ликвидировали открытое горение на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе на площади 100 квадратных метров, сообщили... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T22:28

2023-08-14T22:28

2023-08-14T22:44

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

ханты-мансийский автономный округ

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг – РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе на площади 100 квадратных метров, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.По данным ведомства, в 20.13 мск диспетчеру Няганьского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании на кустовой площадке на Талинском месторождении нефти, на месте происходило горение трех вагон-бытовок и трех единиц грузовой техники."На месте работали три единицы техники частной пожарной охраны и одна - МЧС России. В 23.59 (21.59 мск) открытое горение ликвидировано на площади около 100 квадратных метров", - говорится в сообщении.Ранее власти сообщили, что при хлопке с последующим возгоранием на 95 кусте Талинского участка два человека погибли, еще пятеро пострадали. Как сообщали РИА Новости в департаменте здравоохранения Югры, пострадавшие в тяжелом состоянии госпитализированы в Няганскую окружную больницу.

https://ria.ru/20230814/vzryv-1890077179.html

ханты-мансийский автономный округ

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, ханты-мансийский автономный округ, россия